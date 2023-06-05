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"Вбивав мирних українців": на Бєлгородщині бійці РДК та ЛСР ліквідували полковника РФ

Аліна Дембіцька
5 червня 2023, 20:55 оновлено 5 червня, 20:55
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Раніше полковник Стесєв убивав мирних жителів у Чечні, Югославії, Абхазії та на території України.
на Белгородщине ликвидировали полковника РФ
На Бєлгородщині бійці РДК та ЛСР ліквідували полковника РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/legionoffreedom, ГУР

У ніч з 4 на 5 червня у російському селі Нова Таволжанка, що у Шебекинському районі Бєлгородської області, було ліквідовано полковника Росгвардії Андрія Стесєва. Він був старшим оперативного угруповання "Бєлгород". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

"У ніч з 4 на 5 червня в населеному пункті Нова Таволжанка вбито полковника гвардії Стесєва Андрія Васильовича – старшого оперативного угруповання "Бєлгород", - сказано в повідомленні розвідки.

При цьому зазначається, що раніше Стесєв обіймав посаду командира 104 десантно-штурмового полку ВДВ Росії.

Після того, як ГУР МО опублікувало інформацію про вбивство Стесєва, бійці Російського добровольчого корпусу та Легіону "Свобода Росії" взяли на себе відповідальність за ліквідацію російського полковника.

"Спільною групою Легіону "Свобода Росії" та РДК було вбито полковника Стесєва Андрія Васильовича, старшого оперативного угруповання "Бєлгород". Він загинув у стрілецькому бою, як офіцер зі зброєю в руках, але треба визнати, що ці руки по лікоть у крові", - повідомили у Легіоні "Свобода Росії".

Як розповіли бійці ЛСР, Стесєв та його підлеглі систематично тероризували населення Бєлгородської області, порушували їхні права та свободи. Окрім того, раніше Стесєв убивав мирних жителів у Чечні, Югославії, Абхазії та на території України.

Операція добровольців Росії в Бєлгородській області

Російський добровольчий корпус і Легіон "Свобода Росії" 22 травня опублікували заяви про те, що вони запустили військову операцію з демілітаризації Бєлгородської області. Бійці виконували завдання на КПП Грайворон, в інших населених пунктах та набрали трофейної військової техніки.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони вважають, що добровольці Росії проводили роботу зі створення буферної зони безпеки на Бєлгородщині, щоб відсунути російських окупантів від кордонів України. У рейді брали участь тільки громадяни РФ.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, це вже не перший випадок, коли росіяни пішли захищати свою країну зі зброєю в руках. Секретар РНБО каже, що до цього вже слід звикати, адже вони на це мають повне право. Він підкреслив, що це лише початок і росіяни підуть не лише на Бєлгород.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів про цілі добровольців Росії:

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Бєлгород Легіон Свобода Росії Білгородська область Російський добровольчий корпус (РДК)
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