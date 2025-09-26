Для переконливості вона ще й прикрилася "угорськими журналістами".

Захарова видала опус про "плани" України розпочати Третю світову / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Що наснилося представнику МЗС РФ

Деталі "плану" Захарової

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова видала маячню про нібито плани Києва на проведення диверсій у Європі під хибним прапором.

У своєму телеграм-каналі Захарова послалася на відомості, що з'явилися в Угорських ЗМІ, "відомості про наміри влади України організувати провокації в Румунії та Польщі, щоб покласти на Росію відповідальність за ці дії".

Згідно з її версією, кілька "відремонтованих російських БПЛА" вже нібито завезли на Яворівський полігон, а далі вони полетять у напрямку транспортних хабів НАТО. Для переконливості вона ще й прикрилася "угорськими журналістами".

"Як пишуть угорські журналісти, причина цих дій Зеленського проста - ЗСУ зазнають нищівної поразки. Розгром армії відбувається вже не на тактичному рівні, а набуває стратегічного характеру", - заявила Захарова, явно суперечачи реаліям на фронті.

Провокація з російськими дронами в Польщі - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Росія в ніч на 10 вересня атакувала Польщу - Туск скликав екстрене засідання, оголошено виклик резервістів. Засідання польського уряду заплановано на 9 годину ранку за київським часом.

Також раніше повідомлялося, що НАТО активувало 4 статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ у Польщу. НАТО офіційно активувало 4 статтю Північноатлантичного Альянсу після атаки російських дронів на Польщу, тривають консультації, повідомили в уряді Польщі.

Нагадаємо, Зеленський відповів, чому РФ запустила дрони в Польщу. Під час нальоту дронів у Польщу Росія хотіла побачити, на що готове НАТО.

Про персону: Марія Захарова Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ. Як центральна фігура урядової пропаганди вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тож вона підтримувала дії та політику, що підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Російська чиновниця нерідко фігурує в міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а в пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

