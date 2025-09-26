Захарова видала опус про "плани" України розпочати Третю світову

Ви дізнаєтеся:
- Що наснилося представнику МЗС РФ
- Деталі "плану" Захарової
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова видала маячню про нібито плани Києва на проведення диверсій у Європі під хибним прапором.
У своєму телеграм-каналі Захарова послалася на відомості, що з'явилися в Угорських ЗМІ, "відомості про наміри влади України організувати провокації в Румунії та Польщі, щоб покласти на Росію відповідальність за ці дії".
Згідно з її версією, кілька "відремонтованих російських БПЛА" вже нібито завезли на Яворівський полігон, а далі вони полетять у напрямку транспортних хабів НАТО. Для переконливості вона ще й прикрилася "угорськими журналістами".
"Як пишуть угорські журналісти, причина цих дій Зеленського проста - ЗСУ зазнають нищівної поразки. Розгром армії відбувається вже не на тактичному рівні, а набуває стратегічного характеру", - заявила Захарова, явно суперечачи реаліям на фронті.
Провокація з російськими дронами в Польщі - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, Росія в ніч на 10 вересня атакувала Польщу - Туск скликав екстрене засідання, оголошено виклик резервістів. Засідання польського уряду заплановано на 9 годину ранку за київським часом.
Також раніше повідомлялося, що НАТО активувало 4 статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ у Польщу. НАТО офіційно активувало 4 статтю Північноатлантичного Альянсу після атаки російських дронів на Польщу, тривають консультації, повідомили в уряді Польщі.
Нагадаємо, Зеленський відповів, чому РФ запустила дрони в Польщу. Під час нальоту дронів у Польщу Росія хотіла побачити, на що готове НАТО.
Вам може бути цікаво:
- Чи будуть провокації на кордоні Росії та Азербайджану: Семиволос - про гостру кризу між країнами
- Російські дрони можуть полетіти в інші країни: розкрито мету провокацій РФ
- Наліт дронів на Польщу - це радянська школа провокацій
Про персону: Марія Захарова
Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ.
Як центральна фігура урядової пропаганди вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тож вона підтримувала дії та політику, що підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.
Російська чиновниця нерідко фігурує в міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а в пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред