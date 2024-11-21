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У РФ знову натякають на ядерку: Захарова погрожує Польщі через базу ПРО

Анна Ярославська
21 листопада 2024, 11:42
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У селищі Редзиково відкрилася база ВМС США. У МЗС Росії не змогли утриматися від коментарів.
Марія Захарова, база ПРО в Польщі
Марія Захарова висловилася з приводу бази ПРО в Польщі / Колаж: Главред, фото: x.com/prezydentpl, скріншот

Коротко:

  • На півночі Польщі відкрили базу Військово-морських сил США
  • У Росії відреагували погрозами

Речниця МЗС РФ Марія Захарова вибухнула погрозами на адресу Варшави і Вашингтона. За її словами, американська база ПРО в Польщі "давно увійшла до числа пріоритетних цілей для потенційного ураження російськими військами".

За словами Захарової, Захід багато років підтягує до російських рубежів військову інфраструктуру НАТО, і це є "деструктивною практикою" та підвищує рівень ядерної небезпеки, передає ТАСС.

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"Це об'єктивно веде до підриву стратегічної стабільності та укупі з іншими згубними заходами воєнно-політичного, військово-технічного характеру, націленими на проєктування американської потужності за тисячі км від національної території США з метою чинення силового тиску на Росію та деякі інші ядерні держави. Це природним чином веде до наростання стратегічних ризиків і, як наслідок, до підвищення загального рівня ядерної небезпеки", - заявила Захарова на брифінгу.

Представник російського МЗС натякнула, що РФ може вдарити по базі ПРО.

"База протиракетної оборони в Польщі давно поповнила список пріоритетних цілей для потенційного ураження, що за необхідності може бути забезпечено широким спектром новітніх озброєнь", - сказала вона.

У Польщі відкрилася база ПРО - що відомо

13 листопада в селищі Редзіково на півночі Польщі відбулося урочисте відкриття бази Військово-морських сил США. Вона оснащена системою протиракетної оборони (ПРО) Aegis Ashore, яка може виявляти, відстежувати і знищувати балістичні ракети на початковому етапі їхнього польоту. Це другий подібний комплекс у Європі. Перший розташований поблизу населеного пункту Девеселу в Румунії.

За даними НАТО, Aegis Ashore має "виключно оборонний характер".

Будівництво об'єкта ПРО в Редзікові розпочалося 2016 року. За даними з відкритих джерел, воно обійшлося США в $850 млн. Об'єкт був в експлуатаційній готовності в грудні 2023 року, після чого розпочався процес його передачі НАТО.

Представники польської влади, які були присутні на церемонії відкриття бази разом із послом США та іншими американськими офіційними особами, привітали її відкриття як важливий крок у забезпеченні безпеки країни і НАТО в умовах війни в Україні.

"Весь світ ясно побачить, що це більше не сфера інтересів Росії. З польської точки зору це стратегічно найважливіша річ", - заявив президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи на церемонії відкриття бази.

Російська влада від самого початку виступала категорично проти цього проекту.

У РФ знову натякають на ядерку: Захарова погрожує Польщі через базу ПРО
Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред ​

Ядерна доктрина Росії - останні новини

Як писав Главред, 19 листопада російський диктатор Володимир Путін затвердив нову ядерну доктрину РФ. У документі йдеться про те, що стримування "потенційного противника від агресії проти Росії та її союзників" належить до вищих державних пріоритетів.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що оновлена ядерна доктрина Росії, підписана Володимиром Путіним, не має юридичної сили. За його словами, це ніщо інше, як частина російської пропаганди та шантажу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за допомогою зміни ядерної доктрини Путін показує, що хоче продовжувати війну та знищити Україну.

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