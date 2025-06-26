У РФ істерика через трибунал для Путіна: сиплять погрозами й називають 'нікчемним'

Росія відмовилася визнавати трибунал для Путіна і погрожує світові.

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Росія відмовилася визнавати трибунал для Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з YouTube

Що сказала Захарова:

Росія офіційно не визнає юрисдикцію Спеціального трибуналу

Робота трибуналу та його рішення для Москви будуть "нікчемними"

Приєднання інших держав до трибуналу РФ вважатиме "ворожим демаршем"

Росія не визнає юрисдикції Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. Для РФ робота цього трибуналу, а також будь-які його рішення, будуть "нікчемними" та юридично нечинними. Таку заяву зробила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, пише пропагандистське видання ТАСС.

Захарова істерично заявила, що Кремль не визнає юрисдикцію Спеціального трибуналу, який має повноваження розглядати та засуджувати злочини агресії, у тому числі спрямовані проти російського лідера Володимира Путіна. За її словами, будь-які рішення цього трибуналу щодо покарання Росії за агресію проти України для Москви будуть "нікчемними".

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"Приєднання до нього будь-якої з держав будемо розцінювати як ворожий демарш, що відображає прагнення не до врегулювання, а до поглиблення нинішньої кризи навколо України", - сказала вона.

Крім того, Захарова звинуватила Раду Європи у "створенні квазіюридичних механізмів", спрямованих проти Росії. Також речниця російського МЗС не забула пригрозити запровадженням "обмежувальних заходів" проти країн-учасниць.

Спеціальний трибунал для РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, Євросоюз завершив технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу для покарання винних у злочині агресії проти України, включаючи Володимира Путіна. Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас під час дебатів у Європарламенті 1 квітня.

У травні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом очікуються важливі рішення щодо пришвидшення створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України. За його словами, процес координується Core Group за участі 40 країн і за підтримки Ради Європи.

А уже 25 червня президент України Володимир Зеленський і генсек Ради Європи Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України. Зеленський наголосив, що це важливий крок до справедливого покарання воєнних злочинців, навіть якщо міжнародні інституції не матимуть достатніх повноважень.

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Хто така Марія Захарова Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ. Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

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