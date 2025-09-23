Дочка Пєскова втекла з Росії за день до 'великої війни' - ЗМІ

Дмитро Пєсков запевняв, що не знав про підготовку до повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

У Парижі у матері Пєскової є квартира

Пєскова потрапила до санкційного списку США та ЄС

27-річна Єлизавета Пєскова, дочка прессекретаря диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова, вилетіла з Росії до Франції 23 лютого 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну рейсом авіакомпанії "Аерофлот" із "Шереметьєво".

Інформація про відліт Пєскової зафіксована в даних прикордонної служби ФСБ. Такі дії дівчини повністю спростовують слова спікера Кремля про те, що він дізнався про повномасштабне вторгнення в Україну тільки після його початку, пише "Точка".

Прилетівши до Парижа, де в неї та її матері Катерини Солоцинської є квартира площею 180 кв. м, вона опублікувала в Instagram сторіс із написом "Ні війні", проте потім запис було видалено.

Її батько в інтерв'ю NYT запевняв, що не знав про підготовку до повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну. За його словами, глави окупаційних адміністрацій Донецької та Луганської областей тільки направили Путіну звернення про заклопотаність тим, що Україна нібито посилює обстріл, але не говорили про реакцію Кремля і тим більше нічого не говорили про вторгнення.

Війна, розв'язана Кремлем після України, зіпсувала життя доньці Пєскової. До вторгнення дівчина жила на дві країни: Росію і Францію. Вона навчалася в міжнародній школі Ecole des Roches у Нормандії, а також у московському Інституті країн Азії та Африки.

Єлизавета постійно літала до Європи, з 2017 року подорожувала найбільшими європейськими містами. Однак після початку війни Пєскова потрапила до санкційного списку США, а трохи більше ніж за два місяці - до списку Євросоюзу.

Вона назвала введені обмеження проти себе "несправедливими і необґрунтованими", оскільки "не має жодного стосунку до ситуації".

Подорожі до Європи їй замінили польоти до Туреччини, Катару, ОАЕ, Таїланду і Казахстану.

Що стосується паризької квартири, то, за даними ФБК, вона записана на французьку юрособу SIRIUS, три чверті якої належать Солоцинській, а чверть - Єлизаветі.

У квітні 2022 року дочка Пєскова вийшла зі складу засновників цієї фірми. Чи є частка в цій квартирі у Єлизавети зараз, невідомо.

Будинок, де розташована квартира матері Єлизавети Пєскової / Google Earth

Рік тому "Настоящее время" повідомляло, що повна тезка доньки прессекретаря президента Росії Єлизавети Пєскової отримала індивідуальний ідентифікаційний номер (ІІН) у Казахстані, що дає змогу відкрити рахунок у місцевому банку й обійти обмеження, накладені на Росію.

Росіяни стали масово оформляти ІІН після повномасштабного вторгнення в Україну, щоб відкривати рахунки в місцевих банках і обходити накладені обмеження Visa і Mastercard.

У Москві в Пєскової є свій бізнес. Зараз її основним активом вважаються 30% у столичному рекламному агентстві "Центрум". Серед його клієнтів Мінпромторг, Мінсільгосп, уряд Москви та інші держструктури.

