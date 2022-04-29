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Бурхливий роман і позашлюбна дочка: у РФ розкрили деталі особистого життя Путіна

29 квітня 2022, 21:58

Михайло Рубан розповів про роман Володимира Путіна і Світлани Кривоногих.

Володимир Путін
Володимир Путін / Reuters

Відомий російський журналіст видання Проект Михайло Рубан розповів подробиці роману президента Володимира Путіна з Світланою Кривоногих.

Як підкреслив він в інтерв'ю Радіо НВ, в результаті стосунків жінка народила президенту РФ дочку.

"Нам свого часу для того, щоб дізнатися про роман Володимира Путіна зі Світланою Кривоногих, від якої у нього є позашлюбна дочка, знадобилося дуже багато років", - говорить російський журналіст.

У той же час він підкреслив, що роман Путіна і Кривоногих мав місце майже 20 років тому.

"Зрозуміло, що це все дуже і дуже непросто. Тому фактів про Аліну Кабаєвої дуже-дуже мало. Так сталося, що про неї розповіли кілька років тому, а далі фактичних даних про те, що у них зараз відбувається, дуже мало. Я тільки вам можу сказати, що я впевнений, що рано чи пізно все це стане відомо, доведено або спростовано, вже подивимося, але поки ось так. Ще раз вам скажу, звичайно, самоцензура в Росії має місце, але є кілька видань, які, я впевнений, що зараз над цим працюють, працювали і будуть працювати в різний час", - додав Рубан.

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Раніше Єлизавета Кривоногих публікувала провокаційне відео. Дівчина в своєму Instagram показала відео, на якому знялася в розстебнутій сорочці на голе тіло, ледь прикриває груди. Кривоногих на відео позувала без ліфчика.

У той же час вона акцентувала увагу на масивному, можливо, золотому ланцюжку на шиї.

Як відомо, в офіційній біографії Путіна згадується тільки про двох його дочок Марії і Катерині.

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