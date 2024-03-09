Стало погано: дочка Путіна відправила співака-патріота SHAMAN у колонію

Співака знудило прямо в колонії, прямо 8 березня.

https://glavred.net/stars/stalo-ploho-doch-putina-otpravila-pevca-patriota-shaman-v-koloniyu-10548602.html Посилання скопійоване

Дочка Путіна відправила співака-патріота до в'язниці / Колаж Главред, фото Ura.ru

Російський співак-патріот SHAMAN (Ярослав Дронов), який є частим гостем пропагандистських концертів, що підтримують війну в Україні, виступив у жіночій виправно-трудовій колонії.

За інформацією пропагандистського телеграм-каналу "Кремлівська табакерка", співаку-фавороту терориста Путіна довелося їхати за вказівкою дочки диктатора Катерини Тихонової.

"Вона виступає за його активну політичну участь у майбутньому і навіть познайомила Дронова з батьком", - пишуть пропагандисти.

відео дня

Повідомляється також, що сам співак був не в захваті від ідеї провести 8 березня в жіночій колонії, але, як кажуть обізнані люди, особливого вибору йому не залишили.

Хто така Катерина Тихонова Катерина Тихонова - російський громадський діяч, спортивний функціонер і управлінець. Молодша дочка диктатора, який розв'язав війну в Україні, президента РФ - Володимира Путіна. За даними Вікіпедії, вона активно займалася спортивним рок-н-ролом. З квітня 2022 року перебуває під санкціями всіх країн Європейського Союзу, Великої Британії, Японії, Австралії, Канади, США та інших держав.

Крім того, путіністу там стало зле. "Він відчув себе погано. Тюремні запахи, вибачте, спровокували блювоту", - сказало джерело, близьке до артиста.

Нагадаємо, раніше концерт двох співаків-путіністів Олега Газманова і SHAMAN (Ярослава Дронова) у тимчасово анексованому Криму ледь не став "трагедією" - через пропалену шинель від концертного костюма. Ситуацію активно "розганяють" російські пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, раніше SHAMAN (Ярослав Дронов - авт.), який прославився завдяки своїм горловим завиванням на російських пропагандистських концертах, а саме піснями "Я - росіянин" і "Встанем" заявив, що воювати проти України його не пускає дружина.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.