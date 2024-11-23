Таємна дочка Путіна: спливли нові дані про позашлюбну дитину диктатора РФ

Луїза Розова активно вела соцмережі та показувала фото з різних заходів.

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Стала відома історія позашлюбної дочки Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот

Що відомо:

Позашлюбна дочка Путіна навчалася у Парижі

Бастард змінила ім'я після вторгнення РФ в Україну

Позашлюбна дочка диктатора РФ Володимира Путіна жила в Парижі в розпал повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Цього року 21-річна росіянка отримала французький диплом бакалавра. А до цього, як стало відомо ТСН, дівчина змінила по батькові та прізвище.

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Раніше путінська бастард називала себе Луїза Розова. При цьому вона активно вела соцмережі та показувала фото з різних заходів.

Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона зникла і закрила сторінки в соцмережах.

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У результаті незаконнонароджений нащадок диктатора почав іменуватися Єлизаветою Олегівною Рудновою.

Підтвердження тому, що Луїза має нове прізвище та по батькові, журналісти знайшли у зламаній хакерами російській мережі Sіrena, де міститься інформація про її авіаперельоти.

При цьому для навчання путіністка обрала приватний освітній заклад недалеко від Тріумфальної арки в центрі Парижа.

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Дехто з викладачів упізнав Єлизавету за фото, але відмовився коментувати. Одна з учениць сказала, що знає, хто її батько. І додала, що однокурсниця була "милою". Адміністрація школи послалася на конфіденційність даних і не навела деталей.

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У приватній бесіді директор навчального закладу розповів, що інформація про студентів - конфіденційна. Але додав, що дівчина, яку ідентифікували як позашлюбну доньку диктатора, тут більше не навчається.

Як повідомляв Главред, у РФ розкрили деталі особистого життя Путіна. Михайло Рубан розповів про роман Володимира Путіна і Світлани Кривоногих.

Раніше Єлизавета Кривоногих публікувала провокаційне відео. Дівчина у своєму Instagram показала відео, на якому знялася в розстебнутій сорочці на голе тіло, що ледь прикриває груди. Кривоногих на відео позувала без ліфчика.

Водночас вона акцентувала увагу на масивному, можливо, золотому ланцюжку на шиї.

Як відомо, в офіційній біографії Путіна згадується тільки про двох його доньок - Марію та Катерину.

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Що таке ТСН? ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

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