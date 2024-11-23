Таємна дочка Путіна: спливли нові дані про позашлюбну дитину диктатора РФ

Що відомо:
- Позашлюбна дочка Путіна навчалася у Парижі
- Бастард змінила ім'я після вторгнення РФ в Україну
Позашлюбна дочка диктатора РФ Володимира Путіна жила в Парижі в розпал повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Цього року 21-річна росіянка отримала французький диплом бакалавра. А до цього, як стало відомо ТСН, дівчина змінила по батькові та прізвище.
Раніше путінська бастард називала себе Луїза Розова. При цьому вона активно вела соцмережі та показувала фото з різних заходів.
Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона зникла і закрила сторінки в соцмережах.
У результаті незаконнонароджений нащадок диктатора почав іменуватися Єлизаветою Олегівною Рудновою.
Підтвердження тому, що Луїза має нове прізвище та по батькові, журналісти знайшли у зламаній хакерами російській мережі Sіrena, де міститься інформація про її авіаперельоти.
При цьому для навчання путіністка обрала приватний освітній заклад недалеко від Тріумфальної арки в центрі Парижа.
ICART - школа менеджменту в культурі та мистецтві. Приватний вищий навчальний заклад, заснований 1963 року.
Дехто з викладачів упізнав Єлизавету за фото, але відмовився коментувати. Одна з учениць сказала, що знає, хто її батько. І додала, що однокурсниця була "милою". Адміністрація школи послалася на конфіденційність даних і не навела деталей.
У приватній бесіді директор навчального закладу розповів, що інформація про студентів - конфіденційна. Але додав, що дівчина, яку ідентифікували як позашлюбну доньку диктатора, тут більше не навчається.
Як повідомляв Главред, у РФ розкрили деталі особистого життя Путіна. Михайло Рубан розповів про роман Володимира Путіна і Світлани Кривоногих.
Раніше Єлизавета Кривоногих публікувала провокаційне відео. Дівчина у своєму Instagram показала відео, на якому знялася в розстебнутій сорочці на голе тіло, що ледь прикриває груди. Кривоногих на відео позувала без ліфчика.
Водночас вона акцентувала увагу на масивному, можливо, золотому ланцюжку на шиї.
Як відомо, в офіційній біографії Путіна згадується тільки про двох його доньок - Марію та Катерину.
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