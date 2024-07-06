Байдену хочуть влаштувати зустріч із Зеленським на саміті НАТО у Вашингтоні - Білий дім

Співробітники президента США Джо Байдена працюють над організацією зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським уже найближчим часом.

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У Байдена працюють над зустріччю із Зеленським на саміті НАТО - Білий дім/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

У Білому домі співробітники адміністрації президента США Джо Байдена працюють над організацією зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським уже наступного тижня. І вона може відбутися в межах саміту НАТО у Вашингтоні. Таку інформацію поширив Білий дім через розшифровку брифінгу свого високопоставленого чиновника.

За його словами, 9 липня Байден зустрінеться з лідерами НАТО в рамках заходу, присвяченого 75-й річниці альянсу. У середу, 10 липня, на саміті він планує особисто привітати Швецію як нового члена НАТО, а далі, ввечері, заплановано спільну дипломатичну вечерю просто в Білому домі.

У четвер, 11 липня, відбудуться зустрічі з ЄС і партнерами альянсу в Індо-Тихоокеанському регіоні - Австралією, Японією, Республікою Корея і Новою Зеландією. У другій половині дня відбудеться засідання Ради НАТО-Україна.

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Після цього Байден проведе заходи за участю союзників і партнерів, які вже підписали угоди про безпеку з Україною.

"І хоча у президента буде доволі напружений графік, ми працюємо над організацією зустрічей із різними світовими лідерами на полях саміту, включно з президентом Зеленським. І найближчими днями ми матимемо більше інформації про них, якою поділимося", - підсумував чиновник.

Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, і буде присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі. На саміт у Вашингтоні запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед запрошених - міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Також це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не тільки глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а й лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії. Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

Підписано угоди про роботу у сфері безпеки

Нагадаємо, 23 лютого, у Львові президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали історичну безпекову угоду. Це перша угода такого роду між Україною та країною, яка не входить до G7.

Як раніше повідомляв Главред, 16 лютого президент України підписав угоду про співпрацю у сфері безпеки з президентом Франції. Угода передбачена на 10 років і залишатиметься чинною до вступу України в НАТО. Франція також виділить 3 млрд євро на підтримку України у 2024 році. Раніше того ж дня Зеленський здійснив робочий візит до Німеччини, де зустрівся з канцлером Олафом Шольцем. На зустрічі в Берліні було підписано угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку з Німеччиною.

Крім цього, 12 січня Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак уклали угоду щодо безпеки. Вона спрямована на надання гарантій у разі можливого нового нападу Російської Федерації.

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