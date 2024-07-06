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У країні НАТО запропонували розпочати "мирні переговори" між Україною та РФ – деталі

Олексій Тесля
6 липня 2024, 12:48
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Димитр Главчев щиро вірить у те, що його країна повинна виступати за мирні переговори.
Главчев
Димитр Главчев запропонував посередництво в переговорах / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Facebook/Dimitar.Glavchev11

На саміті НАТО у Вашингтоні, який пройде 9-11 липня, Софія запропонує почати мирні переговори між Україною і Росією.

З такою заявою виступив тимчасовий прем'єр-міністр Болгарії Димитр Главчев, повідомляє Novinite.

Болгарський політик каже, що щиро вірить у те, що його країна повинна виступати за мирні переговори, в яких Болгарія виступатиме як посередник.

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"Що може бути краще за це? І це те, що я буду пропонувати, немає жодних проблем", - підкреслив він.

При цьому Главчев вказав на те, що ще не впевнений у шансах на те, що його країну визнають посередником.

"Я зроблю гарну пропозицію, але для того, щоб нас визнали посередниками, потрібна згода. Важливо підкреслити, що ці мирні переговори мають відповідати Статуту ООН і міжнародному праву. Це умови, які, на мою думку, не підлягають обговоренню", - додав прем'єр Болгарії.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Переговори між Україною та РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше стало відомо, про що говорили Зеленський і Орбан. Під час візиту угорської делегації в Україну, говорили про те, як наблизити справедливий і тривалий мир. Президент України уточнив, що з Орбаном обговорив найбільш принципові питання. При цьому угорський прем'єр висунув дивну пропозицію про "припинення вогню".

Як повідомлялося раніше, Орбан прибув до Москви на зустріч із диктатором Володимиром Путіним. При цьому Орбан подякував російському диктатору за "теплу зустріч". Представник угорського уряду Берталан Гаваші заявив, що Орбан прибув до Москви в рамках "миротворчої місії".

Раніше верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Орбан у Москві жодним чином не представляє інтереси ЄС.

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