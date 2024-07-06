У країні НАТО запропонували розпочати "мирні переговори" між Україною та РФ – деталі

Димитр Главчев щиро вірить у те, що його країна повинна виступати за мирні переговори.

https://glavred.net/world/v-strane-nato-predlozhili-nachat-mirnye-peregovory-mezhdu-ukrainoy-i-rf-detali-10578713.html Посилання скопійоване

Димитр Главчев запропонував посередництво в переговорах / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Facebook/Dimitar.Glavchev11

На саміті НАТО у Вашингтоні, який пройде 9-11 липня, Софія запропонує почати мирні переговори між Україною і Росією.

З такою заявою виступив тимчасовий прем'єр-міністр Болгарії Димитр Главчев, повідомляє Novinite.

Болгарський політик каже, що щиро вірить у те, що його країна повинна виступати за мирні переговори, в яких Болгарія виступатиме як посередник.

відео дня

"Що може бути краще за це? І це те, що я буду пропонувати, немає жодних проблем", - підкреслив він.

При цьому Главчев вказав на те, що ще не впевнений у шансах на те, що його країну визнають посередником.

"Я зроблю гарну пропозицію, але для того, щоб нас визнали посередниками, потрібна згода. Важливо підкреслити, що ці мирні переговори мають відповідати Статуту ООН і міжнародному праву. Це умови, які, на мою думку, не підлягають обговоренню", - додав прем'єр Болгарії.

Переговори між Україною та РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше стало відомо, про що говорили Зеленський і Орбан. Під час візиту угорської делегації в Україну, говорили про те, як наблизити справедливий і тривалий мир. Президент України уточнив, що з Орбаном обговорив найбільш принципові питання. При цьому угорський прем'єр висунув дивну пропозицію про "припинення вогню".

Як повідомлялося раніше, Орбан прибув до Москви на зустріч із диктатором Володимиром Путіним. При цьому Орбан подякував російському диктатору за "теплу зустріч". Представник угорського уряду Берталан Гаваші заявив, що Орбан прибув до Москви в рамках "миротворчої місії".

Раніше верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Орбан у Москві жодним чином не представляє інтереси ЄС.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред