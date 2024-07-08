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У Києві та області - потужні вибухи: РФ вдарила по дитячій лікарні, багато постраждалих

Анна Ярославська
8 липня 2024, 10:21оновлено 8 липня, 12:22
1103
РФ завдала по Києву масований ракетний удар. Кількість постраждалих зростає.
Ракетний удар, льотчики РФ, карат тривог
РФ завдає по Україні масованого ракетного удару / Колаж: Главред, фото: МО РФ, t.me/alarmukraine

Вранці в понеділок, 8 липня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу - країна-агресор РФ завдає по країні ракетного удару. У Київській області лунають вибухи.

У Київській області працюють сили ППО.

"Жителі Київської області! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО", - повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

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Українців закликали дотримуватися інформаційної тиші, не знімати і не викладати в Мережу роботу захисників українського неба.

"Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - додали в КОВА.

Мер Києва Віталій Кличко також підтвердив, що в передмісті столиці працюють сили ППО.

Повітряні сили ЗСУ о 10:21 закликали киян пройти в укриття.

Моніторингові канали пишуть про запуск ракети "Кинджал" у бік столиці.

О 10:30 Кличко підтвердив вибухи в Києві. Усі деталі мер пообіцяв розповісти пізніше.

О 10:36 Кличко повідомив про виклик медиків у Солом'янський район.

Моніторингові канали пишуть, що ракети, які летіли на захід, розвернулися на 180 градусів і летять у напрямку Київщини.

"На Півночі дві групи КР Х-101 зі сходу і заходу на Київ", - пише monitor о 10:39.

10:42 Унаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Солом'янському районі столиці.

"Оперативні служби прямують на місце. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється", - повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

10:48 У КОВА уточнили: "Унаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Попередньо є загоряння. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється".

10:54 Мер Кличко повідомив про вибух у Шевченківському районі.

11:03 Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в шести районах міста - Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.

У КМВА повідомили попередні дані:

  • в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;
  • в Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;
  • в Дніпровському палають уламки в житловій забудові;
  • в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
  • в Деснянському районі займання будинку.

"На місцях пригод працюють усі оперативні служби. Станом на зараз відомо про одну потерпілу, поранення не критичні для життя. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

11:05 За словами мера Кличка, на даний момент відомо про трьох постраждалих. Одного з них госпіталізували. Двом - надали допомогу на місці.

"Перевіряємо інформацію про одного загиблого", - написав він.

11:10 Як повідомив мер Кличко, відомо про влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу.

Всі подробиці ракетного удару по дитячій лікарні, читайте в матеріалі: РФ завдала ракетного удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві: що відомо.

Що таке Охматдит

Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні.

У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.

11:23 Уже 9 постраждалих в різних районах столиці. Шістьох із них госпіталізували, уточнив Кличко.

11:36 За словами мера столиці, кількість постраждалих зросла до 11 людей 8 із них - в лікарнях.

11:55 Пацієнтів дитячої лікарні, куди вручила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.

  • Ракетний удар по Києву 8 липня 2024
    Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетний удар по Києву 8 липня 2024
    Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетний удар по Києву 8 липня 2024
    Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетний удар по Києву 8 липня 2024
    Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетний удар по Києву 8 липня 2024
    Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетний удар по Києву 8 липня 2024
    Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетний удар по Києву 8 липня 2024
    Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетний удар по Києву 8 липня 2024
    Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетний удар по Києву 8 липня 2024
    Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред

Масований ракетний удар по Україні 8 липня

Вранці 8 липня в Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуск балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. Крім того, на території РФ зафіксовано зліт російського МіГ 31-К.

За даними моніторингових каналів, шість російських бортів Ту-95 пустили з Каспію по Україні крилаті ракети Х-101.

У ніч на 8 липня країна-агресор Росія також запустила ракети в бік України, що спричинило оголошення повітряної тривоги в усій країні, зокрема в Києві.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що в ніч на 8 липня окупанти вдарили по території України за допомогою ракет повітряного і наземного базування: чотирма ракетами Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС і двома балістичними ракетами "Іскандер-М".

"За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях", - написав він.

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