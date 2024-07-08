У Києві та області - потужні вибухи: РФ вдарила по дитячій лікарні, багато постраждалих

Вранці в понеділок, 8 липня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу - країна-агресор РФ завдає по країні ракетного удару. У Київській області лунають вибухи.
У Київській області працюють сили ППО.
"Жителі Київської області! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО", - повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.
Українців закликали дотримуватися інформаційної тиші, не знімати і не викладати в Мережу роботу захисників українського неба.
"Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - додали в КОВА.
Мер Києва Віталій Кличко також підтвердив, що в передмісті столиці працюють сили ППО.
Повітряні сили ЗСУ о 10:21 закликали киян пройти в укриття.
Моніторингові канали пишуть про запуск ракети "Кинджал" у бік столиці.
О 10:30 Кличко підтвердив вибухи в Києві. Усі деталі мер пообіцяв розповісти пізніше.
О 10:36 Кличко повідомив про виклик медиків у Солом'янський район.
Моніторингові канали пишуть, що ракети, які летіли на захід, розвернулися на 180 градусів і летять у напрямку Київщини.
"На Півночі дві групи КР Х-101 зі сходу і заходу на Київ", - пише monitor о 10:39.
10:42 Унаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Солом'янському районі столиці.
"Оперативні служби прямують на місце. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється", - повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
10:48 У КОВА уточнили: "Унаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Попередньо є загоряння. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється".
10:54 Мер Кличко повідомив про вибух у Шевченківському районі.
11:03 Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в шести районах міста - Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.
У КМВА повідомили попередні дані:
- в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;
- в Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;
- в Дніпровському палають уламки в житловій забудові;
- в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
- в Деснянському районі займання будинку.
"На місцях пригод працюють усі оперативні служби. Станом на зараз відомо про одну потерпілу, поранення не критичні для життя. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
11:05 За словами мера Кличка, на даний момент відомо про трьох постраждалих. Одного з них госпіталізували. Двом - надали допомогу на місці.
"Перевіряємо інформацію про одного загиблого", - написав він.
11:10 Як повідомив мер Кличко, відомо про влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу.
Всі подробиці ракетного удару по дитячій лікарні, читайте в матеріалі: РФ завдала ракетного удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві: що відомо.
Що таке Охматдит
Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні.
У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.
11:23 Уже 9 постраждалих в різних районах столиці. Шістьох із них госпіталізували, уточнив Кличко.
11:36 За словами мера столиці, кількість постраждалих зросла до 11 людей 8 із них - в лікарнях.
11:55 Пацієнтів дитячої лікарні, куди вручила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.
Масований ракетний удар по Україні 8 липня
Вранці 8 липня в Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуск балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. Крім того, на території РФ зафіксовано зліт російського МіГ 31-К.
За даними моніторингових каналів, шість російських бортів Ту-95 пустили з Каспію по Україні крилаті ракети Х-101.
У ніч на 8 липня країна-агресор Росія також запустила ракети в бік України, що спричинило оголошення повітряної тривоги в усій країні, зокрема в Києві.
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що в ніч на 8 липня окупанти вдарили по території України за допомогою ракет повітряного і наземного базування: чотирма ракетами Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС і двома балістичними ракетами "Іскандер-М".
"За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях", - написав він.
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