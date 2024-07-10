Україна може зупинити і зупинить Путіна - Байден

Сили оборони України зможуть досягти результату разом із колективною підтримкою країн Заходу, впевнений глава Білого дому.

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Байден виступив на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні / Колаж: Главред, фото: скріншот відео WP

Українська армія може зупинити російську агресію. Про це заявив президент США Джо Байден на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні.

За словами глави Білого дому, Північно-Атлантичний альянс "зараз сильніший ніж будь-коли".

"Сьогодні НАТО сильніше, ніж будь-коли. Протягом багатьох років Фінляндія і Швеція були нашими найближчими партнерами. Тепер вони вирішили офіційно приєднатися до НАТО. З цієї причини сила і значення статті 5 НАТО - зросли", - підкреслив американський президент. відео дня

Однак, на його думку, збільшення чисельності армії США та союзників на східному кордоні Альянсу не є достатнім, щоб зупинити агресивні дії Кремля.

"Путін не хоче нічого меншого, ніж повне підкорення України. Він хоче покласти край українській демократії, зруйнувати українську культуру і стерти Україну з карти світу. І ми знаємо, що Путін не зупиниться в Україні", - наголосив американський лідер.

"Не сумнівайтеся: Україна може зупинити Путіна - і вона це зробить", - заявив Байден.

За його словами, Сили оборони України зможуть досягти цього результату "разом із нашою колективною підтримкою".

Як відомо, увечері 9 липня відбулося відкриття ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні в історичному місці - Аудиторії Ендрю Меллона. Підписання Північноатлантичного договору, який заснував НАТО, відбулося саме тут 4 квітня 1949 року.

Президент США Джо Байден виступив із вітальною промовою. Очільник Білого Дому детально зупинився на досягненнях і на нових викликах для Північноатлантичного альянсу.

Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, і буде присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі. На саміт у Вашингтоні запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед запрошених - міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Також це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не тільки глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а й лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії. Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

Саміт НАТО 2024 - чого чекати Україні

Представник Держдепу США Деніел Сайзек заявив, що Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні, тому що країні необхідно провести подальші реформи у Збройних Силах. За його словами, один із найголовніших пріоритетів на нинішньому саміті - це підтримка України.

При цьому, як пише CNN, у підсумковому тексті комюніке саміту альянсу у Вашингтоні шлях України до вступу в НАТО буде охарактеризовано як "незворотній".

Раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив надію, що в найближчі 10 років Україна стане членом Північноатлантичного альянсу.

Столтенберг також заявив, що під час саміту НАТО у Вашингтоні буде ухвалено рішення про подальше посилення підтримки України. За його словами, Росія повинна зрозуміти, "що вона не може нас "перечекати".

Зі свого боку, президент США Джо Байден повідомив, що цього тижня у Вашингтоні він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. За словами глави Білого дому, разом із союзниками він оголосить про "нові заходи щодо посилення протиповітряної оборони України".

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