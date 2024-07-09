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Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні, але є й хороші новини - CNN

Анна Ярославська
9 липня 2024, 11:16
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У підсумковому тексті комюніке саміту альянсу у Вашингтоні шлях України до вступу в НАТО охарактеризували як "незворотній".
НАТО, армія НАТО
У Держдепі сказали, чому Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні / Колаж: Главред, фото: nato.int, pixabay.com

Представник Держдепу США Деніел Сайзек заявив, що Україна не отримає запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні, тому що країні необхідно провести подальші реформи у Збройних Силах.

За його словами, один із найголовніших пріоритетів на нинішньому саміті - це підтримка України, передає Telegraf.

"Чесно кажучи, Україна не отримає запрошення до вступу в НАТО на цьому саміті. Це вже відомо. Тому що Україні необхідно провести подальші реформи у Збройних Силах", - сказав Сайзек.

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"Але позиція США дуже ясна - США бачать місце для України в НАТО в майбутньому. Ще раз лідери НАТО підкреслять, що Альянс збирається підтримувати Україну та працювати з нею, щоб підготувати до вступу в Альянс", - додав дипломат.

Представник Держдепу підкреслив, що важливо, що на зустрічі буде оголошено про створення в Німеччині нового Центру НАТО з координації підтримки України. За його словами, це важливий крок уперед у відносинах і "конкретні заходи, які показують, що Альянс підтримує Україну і буде продовжувати цю підтримку".

Сайзек зазначив, що існують угоди з безпеки між Україною та країнами-членами НАТО.

"Це індивідуальні угоди між Україною та країнами-членами НАТО, зокрема США, Німеччиною, Британією, Францією та іншими. Це також є важливим показником того, як НАТО підтримує Україну", - вважає він.

Шлях України в Альянс "незворотній"

Як пише CNN, у підсумковому тексті комюніке саміту альянсу у Вашингтоні шлях України до вступу в НАТО охарактеризували як "незворотній".

За даними видання, один з американських чиновників розповів, що Білий дім підтримує використання слова "незворотній", якщо документ також підтвердить, що робота України над демократичними реформами має тривати.

"У той час як багато європейців наголошують на необхідності жорстких формулювань щодо майбутнього України в альянсі, офіційні особи США та Німеччини запропонували використати слово "міст" для членства України в НАТО", - йдеться у повідомленні.

Водночас високопоставлена посадова особа адміністрації США заявила в п'ятницю, що альянс зробить "нові важливі заяви щодо того, як ми збільшуємо військову, політичну та фінансову підтримку України з боку НАТО" в рамках "мосту в НАТО".

Офіційні особи США публічно відмовилися обговорювати деталі спільного комюніке перед самітом, який стартує 9 липня.

Саміт НАТО 2024 - чого чекати Україні

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс заявив, що в підсумковій декларації саміту буде підтверджено, що Україна стане членом НАТО, але конкретне формулювання ще узгоджується.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив надію, що в найближчі 10 років Україна стане членом Північноатлантичного альянсу.

Столтенберг також заявив, що під час саміту НАТО у Вашингтоні буде ухвалено рішення про подальше посилення підтримки України. За його словами, Росія повинна зрозуміти, "що вона не може нас "перечекати".

Зі свого боку, президент СШАДжо Байден повідомив, що цього тижня у Вашингтоні він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. За словами глави Білого дому, разом із союзниками він оголосить про "нові заходи щодо посилення протиповітряної оборони України".

Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо

Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, та буде присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі.

На саміт у Вашингтоні запрошено міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО.Серед запрошених – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Також це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а й лідери країн-партнерів Індо-Тихоокеану: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.

Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

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