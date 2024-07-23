Хто більше вигідний Росії - Гарріс чи Трамп: експерт дав однозначну відповідь

Політика Білого дому щодо війни в Україні не зміниться ні з приходом республіканців, ні з приходом демократів.

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Хто переможе - Гарріс чи Трамп? / Колаж Главреда. Фото: ОП, УНІАН

Росії "байдуже", хто виграє вибори у США восени 2024 року - Дональд Трамп чи Каміла Гарріс, висловився в інтерв'ю Главреду політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

"Їм все одно, вони будуть робити своє", - додав експерт.

Клочок зазначив, що стратегія Білого дому не зміниться у разі відходу Байдена. США й надалі дотримуватимуться своєї обережної політики щодо війни в Україні.

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"Тому що стратегія Білого дому залишається завжди однаковою: управління ризиками з метою недопущення ескалації. Незалежно від того, хто його очолює - республіканці чи демократи", - пояснив Клочок.

Однак Трамп - більш непередбачуваний, ніж його потенційна суперниця Каміла Гарріс.

"Єдине, що Трамп, якщо почитати його програму - дуже імпульсивна та непередбачувана політична фігура, з якою працювати дуже складно. Трамп відчуває силу, і коли він бачить, що нічого не може зробити, то розвертається і йде", - сказав експерт.

Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога". З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2016 по 2018 рік - голова центрального Виконавчого комітету всеукраїнської партії. З 2006 по 2016 рік - керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії. З 2010 року - по сьогодні - засновник, директор приватного підприємства. З 2005 по 2006 рік - головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України IV скликання. 2005 рік (з березня по жовтень) - начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби III рангу. З 2004 по 2005 роки - прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України IV скликання. З 2003 по 2004 роки - інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Вибори в США - відхід Байдена і поява Гарріс

Як писав Главред, президент США Джо Байден оголосив про своє рішення покинути президентські перегони і не продовжувати боротьбу. Він заявив, що таке рішення правильне і зараз слід зосередитися на завершенні своєї президентської каденції протягом терміну, що залишився.

Новою кандидаткою від демократів має стати віцепрезидентка Камалла Гарріс, якій Байден уже висловив свою підтримку.

При цьому американський лідер не планує достроково складати повноваження після рішення не брати участь у виборах 2024 року.

Сама Гарріс рішуче налаштована виграти номінацію від Демократичної партії на балотування на пост кандидата в президенти. Також політикиня заявила, що своїм жестом Байден показав, що він, як завжди, насамперед думав не про себе, а про американський народ.

Як писало агентство Reuters з посиланням на джерела, наразі обговорюються кілька кандидатур на посаду віцепрезидента, якщо вони самі не претендуватимуть на посаду президента США.

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