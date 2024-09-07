УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Пригрозив нафтою: Трамп розповів, як планує примусити Путіна до переговорів

Анна Косик
7 вересня 2024, 20:23
211
Трамп вже неодноразово наголошував, що тільки він може припинити війну в Україні у найкоротші терміни, на цей раз він озвучив свій план.
Трамп, Путин
Трамп хоче тиснути на найважливіший ресурс Росії / Колаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Вікіпедія, Президент Росії

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп вийшов із заявою щодо закінчення війни в Україні. Він в черговий раз наголосив на своїй здатності припинити бойові дії ще до нового року.

За його словами під час виступу у Нью-Йоркському економічному клубі, як передає Reuters, кінець війні можна покласти ще до його офіційного вступу на посаду у випадку перемоги на виборах США у 2024 році, тобто 20 січня.

"Якщо ми переможемо, я вірю, що зможу вирішити цю війну як обраний президент ще до того, як офіційно обійму посаду. Я можу зупинити цю війну, бо це жахлива-жахлива війна. І в Україні вбивають набагато більше людей, ніж ви собі уявляєте", - заявив він.

відео дня

Трамп вперше озвучив і те, яким чином планує реалізувати свій план. Республіканець хоче зателефонувати у день інавгурації кремлівському диктатору Путіну і примусити його сісти за стіл переговорів. Якщо він відмовиться - протягом 12 місяців після вступу на посаду США знизять ціни на енергоносії вдвічі, чи більше.

"Путін не зможе воювати з нафтою по $40", - наголосив він.

Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Заяви Трампа в контексті України

Нагадаємо, в ОП повідомили, що під час розмови з президентом України Трамп сказав Зеленському не звертати увагу на чутки про його нібито готовність поступитися Путіну на шкоду інтересам України для швидкого завершення бойових дій.

Раніше Дональд Трамп звинуватив теперішнього главу держави Джо Байдена в тому, що Росія повномасштабно вторглася до України. Мовляв, його дружні стосунки з диктатор могли б запобігти конфлікту.

Напередодні Дональд Трамп вкотре заговорив про перспективу укладання мирної угоди між Україною та країною-агресором Росією. За словами Трампа, у випадку перемоги на президентських виборах у Штатах така угода буде підписана ще до інавгурації, яка запланована на січень 2025 року.

Інші новини про майбутні вибори в США:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін вибори у США мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

РФ зупинила наступ майже на всіх ділянках: Буданов розповів, чого чекати взимку

РФ зупинила наступ майже на всіх ділянках: Буданов розповів, чого чекати взимку

20:30 Україна
Пригрозив нафтою: Трамп розповів, як планує примусити Путіна до переговорів

Пригрозив нафтою: Трамп розповів, як планує примусити Путіна до переговорів

20:23 Світ
Україну накрило "бабине літо": якою буде погода 8 вересня

Україну накрило "бабине літо": якою буде погода 8 вересня

19:49 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Ні граму більше: скільки потрібно додавати порошку під час прання - цифра здивує 40558

Ні граму більше: скільки потрібно додавати порошку під час прання - цифра здивує

Який келих наповниться найшвидше: тільки геній розгадає загадку за 5 секунд 4676

Який келих наповниться найшвидше: тільки геній розгадає загадку за 5 секунд

Путін сильно поспішає: еліта РФ висунула диктатору ультиматум почати переговори 4293

Путін сильно поспішає: еліта РФ висунула диктатору ультиматум почати переговори

Дивовижно смачно: як робиться справжнє вино з винограду 3462

Дивовижно смачно: як робиться справжнє вино з винограду

Останні новини

21:06

Як розбити грудки синтепону у куртці: маленький м'яч врятує увесь верхній одяг

20:58

Балується горілочкою на призьбі: зрадниця Анна Asti втекла в село

20:30

РФ зупинила наступ майже на всіх ділянках: Буданов розповів, чого чекати взимку

20:23

Пригрозив нафтою: Трамп розповів, як планує примусити Путіна до переговорів

20:03

Квартира Єфросиніної постраждала від російської атаки: "Злякалася до нудоти"

Чим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з ЖироховимЧим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з Жироховим
19:49

Україну накрило "бабине літо": якою буде погода 8 вересня

19:35

Які втрати РФ на фронті: свіжі даніПогляд

19:31

Краще за ATACMS: Україна може завдавати ударів більшої дальності, але є одна умова

19:19

Чи вимикатимуть світло в Україні 8 вересня: відповідь "Укренерго"

Реклама
18:51

"Заяви про окупацію можна множити на нуль": ЗСУ підняли прапор у Нью-Йорку - DeepStateВідео

18:36

Операція ЗСУ стала першим кроком: Україна хоче примусити Путіна до миру

18:27

Нові втрати РФ на Курщині: ЗСУ ракетами знищили понтонні переправи

18:21

Церковне свято 8 вересня: що заборонено робити на Різдво Пресвятої Богородиці

18:03

"Ми сидимо на 70-й хвилині матчу": Буданов зробив заяву про перелом війни

18:01

ЗСУ випалюють ворога новою зброєю: на фронті з'явились дрони "Дракони" - CNN

17:25

Небезпека для України: в Німеччині росте рейтинг проросійських партій - Bild

17:15

Окупанти "просочуються" у Вовчанськ: як змінилась ситуація на Харківщині

17:00

Куди поділися сестри Петрик: продовжують виступати і пишуть пісні російською мовоюВідео

16:48

Росіяни вдарили по Харкову: у місті два прильоти, виникла пожежа

16:40

Знайти свиню в цирку за 5 секунд зможе лише найкмітливіший: складна загадка

Реклама
16:23

"Три-чотири доби ситуація вже краща": Зеленський розповів про бої під Покровськом

16:21

Україна вирвалась на 7 місце: медальний залік Паралімпіади поповнили два "золота"

16:20

Ще один накивав п'ятами: мовчунка Сєдокова підтвердила третє розлученняВідео

16:17

Путін сильно поспішає: еліта РФ висунула диктатору ультиматум почати переговори

15:34

Літаючий автомат Калашнікова: ЗСУ вперше застосували проти РФ унікальну розробку

15:28

РФ змінила тактику: ворог просувається до стратегічно важливого міста Донеччини

15:23

Склад ракет із КНДР злетів у повітря: нові деталі потужних вибухів у РФ

15:07

Медведєв вибухнув мріями про розпад США і передрік РФ "санкції назавжди"

14:46

Зіркові примхи: українська актриса розповіла, як здивувала її Пугачова на зйомках у Києві

14:42

"Щось цвірінькаєш і гавкаєш": Сергій Притула поставив на місце втікача Волошина

14:42

Які квіти можна посадити під зиму: топ-5 найкращих варіантів

14:35

Коштують копійки: чому в Україні стрімко дешевшають яблука

14:23

Війська РФ переключилися з Покровська на інше місто - генерал Маломуж

13:50

Передача іранських балістичних ракет РФ: Україна зробила жорстку заяву

13:50

Впорався: з'явилися новини про лікування короля Чарльза

13:43

Що робити з півоніями восени: одна маніпуляція забезпечить розкішне цвітіння навесніВідео

13:35

Війська РФ зупинено на важливому напрямку: у ЗСУ зробили заяву

13:26

Склад північнокорейських ракет палає досі: СБУ влупили по Воронезькій області

12:50

Дивовижно смачно: як робиться справжнє вино з виноградуВідео

12:46

РФ вдарила по ринку Костянтинівки з артилерії: є загиблі та поранені

Реклама
12:42

Зіркові кумушки: Настя Каменських показала "побачення" з Катею Осадчою

12:30

Котлище захлопнеться: ЗСУ організували неочікувану пастку для РФ біля річки Сейм

12:12

Що під Покровськом і активність РФ біля кордонів двох областей: деталі від Генштабу

12:03

Під загрозою Харків і Суми: Іран передав РФ 200 балістичних ракет – Times

10:57

Польща здатна збивати ракети РФ, але за однієї умови: у МЗС зробили заяву

10:36

Українські дрони б'ють на 1800 км по цілях у РФ: Буданов розкрив подробиці

09:45

Російські окупанти просунулися на сході: у DeepState назвали напрямки

09:38

"Територію зачистять від ворога": де ЗСУ звільнять землі в Курській області

09:19

Що посадити під зиму: названо "золоті" варіантиВідео

08:57

Армія України відновила позиції біля Покровська, РФ просунулася під Торецьком – ISW

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти