Пригрозив нафтою: Трамп розповів, як планує примусити Путіна до переговорів

Трамп вже неодноразово наголошував, що тільки він може припинити війну в Україні у найкоротші терміни, на цей раз він озвучив свій план.

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Трамп хоче тиснути на найважливіший ресурс Росії / Колаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Вікіпедія, Президент Росії

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп вийшов із заявою щодо закінчення війни в Україні. Він в черговий раз наголосив на своїй здатності припинити бойові дії ще до нового року.

За його словами під час виступу у Нью-Йоркському економічному клубі, як передає Reuters, кінець війні можна покласти ще до його офіційного вступу на посаду у випадку перемоги на виборах США у 2024 році, тобто 20 січня.

"Якщо ми переможемо, я вірю, що зможу вирішити цю війну як обраний президент ще до того, як офіційно обійму посаду. Я можу зупинити цю війну, бо це жахлива-жахлива війна. І в Україні вбивають набагато більше людей, ніж ви собі уявляєте", - заявив він. відео дня

Трамп вперше озвучив і те, яким чином планує реалізувати свій план. Республіканець хоче зателефонувати у день інавгурації кремлівському диктатору Путіну і примусити його сісти за стіл переговорів. Якщо він відмовиться - протягом 12 місяців після вступу на посаду США знизять ціни на енергоносії вдвічі, чи більше.

"Путін не зможе воювати з нафтою по $40", - наголосив він.

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Заяви Трампа в контексті України

Нагадаємо, в ОП повідомили, що під час розмови з президентом України Трамп сказав Зеленському не звертати увагу на чутки про його нібито готовність поступитися Путіну на шкоду інтересам України для швидкого завершення бойових дій.

Раніше Дональд Трамп звинуватив теперішнього главу держави Джо Байдена в тому, що Росія повномасштабно вторглася до України. Мовляв, його дружні стосунки з диктатор могли б запобігти конфлікту.

Напередодні Дональд Трамп вкотре заговорив про перспективу укладання мирної угоди між Україною та країною-агресором Росією. За словами Трампа, у випадку перемоги на президентських виборах у Штатах така угода буде підписана ще до інавгурації, яка запланована на січень 2025 року.

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