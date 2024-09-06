Скасувати санкції проти РФ: Трамп здивував новою скандальною заявою

Трамп заявив, що планує використовувати санкції якомога менше.

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Трамп натякнув, що хоче скасувати санкції / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Дональд Трамп заявив, що може зняти санкції США з Росії, якщо переможе на виборах, оскільки вважає, що вони послаблюють долар. Про це кандидат в президенти США заявив, виступаючи в Економічному клубі Нью-Йорка, повідомляє New Republic.

Що цікаво, в часи свого першого президентського строку Трамп вдавався до санкцій проти інших країн, однак тепер вирішив різко змінити позицію. Як аргумент, кандидат в крісло очільника Білого дому використовує те, що санкції "вбивають ваш долар" і "вбивають все, що долар представляє". На його переконання, дуже важливо зберегти за доларом статус "світової валюти".

"Якби ми втратили долар як світову валюту, я думаю, це було б еквівалентно програшу у війні, що зробило б нас країною третього світу. (...) Тому що подивіться, ви втрачаєте Іран, ви втрачаєте Росію, Китай намагається зробити свою валюту домінуючою. Є так багато конфліктів з усіма цими країнами, що ви втратите панування долара. Тому я хочу використовувати санкції якомога менше", – сказав Трамп. відео дня

Експрезидент Трамп розповів, що під час свого першого строку, намагався знімати їх якнайшвидше і застосовував санкції виключно проти країн, "які на це заслуговують". Цієї політики він хоче триматися і далі.

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