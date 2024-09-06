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Скасувати санкції проти РФ: Трамп здивував новою скандальною заявою

Даяна Швець
6 вересня 2024, 21:21
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Трамп заявив, що планує використовувати санкції якомога менше.
Трамп, Путин
Трамп натякнув, що хоче скасувати санкції / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Дональд Трамп заявив, що може зняти санкції США з Росії, якщо переможе на виборах, оскільки вважає, що вони послаблюють долар. Про це кандидат в президенти США заявив, виступаючи в Економічному клубі Нью-Йорка, повідомляє New Republic.

Що цікаво, в часи свого першого президентського строку Трамп вдавався до санкцій проти інших країн, однак тепер вирішив різко змінити позицію. Як аргумент, кандидат в крісло очільника Білого дому використовує те, що санкції "вбивають ваш долар" і "вбивають все, що долар представляє". На його переконання, дуже важливо зберегти за доларом статус "світової валюти".

"Якби ми втратили долар як світову валюту, я думаю, це було б еквівалентно програшу у війні, що зробило б нас країною третього світу. (...) Тому що подивіться, ви втрачаєте Іран, ви втрачаєте Росію, Китай намагається зробити свою валюту домінуючою. Є так багато конфліктів з усіма цими країнами, що ви втратите панування долара. Тому я хочу використовувати санкції якомога менше", – сказав Трамп.

відео дня

Експрезидент Трамп розповів, що під час свого першого строку, намагався знімати їх якнайшвидше і застосовував санкції виключно проти країн, "які на це заслуговують". Цієї політики він хоче триматися і далі.

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

Вибори в США - останні новини

Нещодавно у CNN заявили про таємну російську кампанію. За даними видання, РФ може вплинути на вибори у США, тому Штати зроблять ряд кроків, спрямованих на протидію втручання Москви.

Аналітик Юрій Богданов розповів головну силу і слабкість Дональда Трампа. Рішення обрати саме Венса своїм віце-президентом було одним з найбільш контраверсійних рішень Трампа.

Як відомо, недавно Гарріс дала велике передвиборче інтерв'ю. Журналістка задавала багато запитань, які стосувалися передвиборчої гонки, а також внутрішньої політики Гарріс, в разі, якщо вона стане президентом США.

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