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"Не було жодних шансів": Трамп назвав ім'я політика, якого вважає винним у війні

Юлія Закрепа
13 серпня 2024, 08:58
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Трамп неодноразово говорив із кремлівським диктатором про Україну і застерігав його.
'Не було жодних шансів': Трамп назвав ім'я політика, якого вважає винним у війні
Трамп розкрив, хто винен у війні / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, ua.depositphotos.com

Кандидат-республіканець у президенти США Дональд Трамп звинуватив теперішнього главу держави Джо Байдена в тому, що Росія повномасштабно вторглася до України.

Трамп у розмові з мільярдером Ілоном Маском під час трансляції заявив, що Путін не вторгнувся б до України, якби президентом США був не Джо Байден. Мовляв, його дружні стосунки з диктатор могли б запобігти конфлікту.

"Я дуже добре ладнав із Путіним, і він поважав мене", - висловився Трамп.

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За його словами, він неодноразово говорив із кремлівським "фюрером" про Україну, застерігав від вторгнення і просив не робити цього.

"Знаєте, Байден щось зробив із Росією. Не було жодних шансів, що Путін коли-небудь вторгнеться. А коли я пішов, вони почали формувати великі армії на своєму кордоні з Україною. Правильно?", висловився Трамп.

Трамп також заявив, нібито тоді подумав, що РФ робить це для того, щоб "домовитися". З слів політика, він розуміє Володимира Путіна і очільника Північної Кореї Кім Чен Ина, які з недовірою ставляться до нинішнього керівництва США - як до Байдена, так і кандидатки у президенти від демократів Камалою Гарріс.

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

Нагадаємо, що у Трампа заговорили про "прийнятний мир" в Україні. Напарник кандидата у президенти США Джей Ді Венс, коментуючи війну РФ проти України, заявив про необхідність "принести мир" у цей регіон.

Джо Байден відповів, що буде, якщо Трамп програє вибори. Він повідомив, що "зовсім не впевнений" у мирній передачі влади, якщо Дональд Трамп програє вибори в президентських перегонах 2024 року.

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війна в Україні новини США Дональд Трамп Володимир Путін Джо Байден
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