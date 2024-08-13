'Не було жодних шансів': Трамп назвав ім'я політика, якого вважає винним у війні

Трамп неодноразово говорив із кремлівським диктатором про Україну і застерігав його.

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Трамп розкрив, хто винен у війні / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, ua.depositphotos.com

Кандидат-республіканець у президенти США Дональд Трамп звинуватив теперішнього главу держави Джо Байдена в тому, що Росія повномасштабно вторглася до України.

Трамп у розмові з мільярдером Ілоном Маском під час трансляції заявив, що Путін не вторгнувся б до України, якби президентом США був не Джо Байден. Мовляв, його дружні стосунки з диктатор могли б запобігти конфлікту.

"Я дуже добре ладнав із Путіним, і він поважав мене", - висловився Трамп.

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За його словами, він неодноразово говорив із кремлівським "фюрером" про Україну, застерігав від вторгнення і просив не робити цього.

"Знаєте, Байден щось зробив із Росією. Не було жодних шансів, що Путін коли-небудь вторгнеться. А коли я пішов, вони почали формувати великі армії на своєму кордоні з Україною. Правильно?", висловився Трамп.

Трамп також заявив, нібито тоді подумав, що РФ робить це для того, щоб "домовитися". З слів політика, він розуміє Володимира Путіна і очільника Північної Кореї Кім Чен Ина, які з недовірою ставляться до нинішнього керівництва США - як до Байдена, так і кандидатки у президенти від демократів Камалою Гарріс.

Нагадаємо, що у Трампа заговорили про "прийнятний мир" в Україні. Напарник кандидата у президенти США Джей Ді Венс, коментуючи війну РФ проти України, заявив про необхідність "принести мир" у цей регіон.

Джо Байден відповів, що буде, якщо Трамп програє вибори. Він повідомив, що "зовсім не впевнений" у мирній передачі влади, якщо Дональд Трамп програє вибори в президентських перегонах 2024 року.

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