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Данія зробила команді Трампа пропозиції щодо Гренландії - ЗМІ

Віталій Кірсанов
11 січня 2025, 18:19
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Трамп заявляв, що контроль над Гренландією необхідний для національної безпеки США у відносинах із Росією та Китаєм.
Гренландія, Данія
Данія надіслала команді Трампа пропозиції щодо Гренландії / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, wikipedia.org

Ви дізнаєтеся:

  • Слава Трампа про Гренландію застали Копенгаген зненацька
  • Данія хоче уникнути публічного зіткнення з новою адміністрацією США
  • У Данії кажуть, що Гренландія не продається

Данська влада надіслала особисті повідомлення команді обраного президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. Данія готова обговорити посилення безпеки на острові або ж збільшення військової присутності Сполучених Штатів. Про це повідомляє Axios.

Зазначається, що нещодавня відмова Трампа виключити застосування військової сили для взяття під контроль Гренландії була фактично погрозою вторгнення до давнього союзника по НАТО. Ці коментарі застали Копенгаген і багато інших столиць Європи зненацька.

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Зокрема, Трамп заявляв, що контроль над Гренландією, найбільшим островом у світі, необхідний для національної безпеки США у відносинах з Росією і Китаєм. Своєю чергою зміна клімату відкриває Арктику для конкуренції між наддержавами, а також може полегшити освоєння мінеральних багатств Гренландії.

І хоч острів значною мірою автономний, але Данія зберігає за собою відповідальність за оборону. Так, за словами джерел Axios, данський уряд хоче переконати Трампа, зокрема за допомогою переданих цього тижня повідомлень його радникам, що побоювання обраного президента США з приводу безпеки можна вирішити, не заявляючи про свої права на Гренландію для Сполучених Штатів.

Один європейський дипломат сказав виданню, що Данію широко розглядають як одного з найближчих союзників США в ЄС, і ніхто не міг собі уявити, що вона стане першою країною, з якою Трамп вступить у конфлікт.

Джерела повідомили, що данський уряд хоче уникнути публічного зіткнення з новою адміністрацією США, і попросили членів команди Трампа роз'яснити, що саме мав на увазі обраний президент у своїх коментарях цього тижня.

У переданих повідомленнях уряд Данії ясно дав зрозуміти, що Гренландія не продається, але висловив готовність обговорити будь-які інші запити США щодо острова.

Так, у США вже є військова база в Гренландії й угода з Данією від 1951 року про захист острова, відповідно до якої можна було б легко обговорити збільшення чисельності американських військ.

Крім того, данські офіційні особи вже заявили, що вивчають подальші заходи щодо збільшення інвестицій у військову інфраструктуру і потенціал Гренландії в консультації з гренланським урядом.

Тепер головне питання полягає в тому, чи буде Трамп задоволений укладенням угод із Данією та оголошенням про перемогу, або ж його справжня місія - стати першим президентом за 80 років, який отримає нові території для США.

Axios додало, що острів Гренландія відігравав ключову роль в обороні НАТО і США під час холодної війни, будучи частиною системи раннього оповіщення для виявлення радянських підводних човнів або потенційних ракет.

Заява Трампа про приєднання Гренландії до США - головне

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп натякнув на можливість приєднання Канади, Гренландії та Панамського каналу до США. У своєму різдвяному зверненні він зазначив, що податки в Канаді вдасться знизити на 60% після приєднання до США, а також підкреслив стратегічну важливість Гренландії для національної безпеки США. Трамп також висловив обурення з приводу передачі Панамського каналу Панамі і зажадав його повернення

Прессекретарка Трампа Анна Келлі заявила, що риторика Дональда Трампа щодо Канади, Гренландії та Панами є частиною ширшої стратегії, спрямованої на посилення позицій США на міжнародній арені. Ці слова не є випадковими, а є сигналом для Росії та Китаю.

Як повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість приєднання Гренландії для розширення впливу країни та створення історичної спадщини. За словами анонімного джерела Reuters, Трамп не планує використовувати військову силу, а замість цього має намір застосувати дипломатичний або економічний тиск.

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