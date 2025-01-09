Трамп зазіхнув на Гренландію, Канаду і Панаму: що стоїть за цими заявами - Куса

Куса припустив, що заяви Трампа можуть бути частиною політичної експансії США після виборчого тріумфу.

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Що стоїть за експансіоністськими планами Трампа / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, wikipedia.org

Ключові тези Куси:

Заяви Трампа можна вважати поганим жартом або стратегією Республіканської партії

Гренландія може розглядатися як важливий геополітичний актив

Є також думка, що це спроба Трампа провести політичну експансію

Заяви Дональда Трампа можна трактувати по-різному. З одного боку, це може бути просто тривалий жарт, а з іншого — стратегічний крок Республіканської партії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілія Куса.

"Ця стратегія може бути спрямована на посилення контролю над ключовою глобальною логістикою, особливо в протистоянні з Китаєм в Арктичному поясі. У цьому контексті Гренландія може розглядатися як важливий геополітичний актив", - припустив він.

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Куса також зазначив, що такі заяви можуть бути частиною спроби Трампа провести політичну експансію США, використовуючи свій післявиборчий тріумф. За його словами, важко передбачити, чи ці заяви мають реальну основу, або ж це лише риторика.

"Все залежить від того, з якого боку дивитися на ці заяви. Важко сказати, що з цього правда, оскільки складно зрозуміти, що саме у Трампа на думці. Тут важливо спостерігати, чи будуть ці заяви реалізовані на практиці і в якій формі", - додав експерт.

Заява Трампа про приєднання Гренландії до США - головне

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп натякнув на можливість приєднання Канади, Гренландії та Панамського каналу до США. У своєму різдвяному зверненні він зазначив, що податки в Канаді вдасться знизити на 60% після приєднання до США, а також підкреслив стратегічну важливість Гренландії для національної безпеки США. Трамп також висловив обурення щодо передачі Панамського каналу Панамі та вимагав його повернення

Прессекретар Трампа Анна Келлі заявила, що риторика Дональда Трампа щодо Канади, Гренландії та Панами є частиною ширшої стратегії, спрямованої на посилення позицій США на міжнародній арені. Ці слова не є випадковими, а є сигналом для Росії та Китаю.

Як повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість приєднання Гренландії для розширення впливу країни та створення історичної спадщини. За словами анонімного джерела Reuters, Трамп не планує використовувати військову силу, а натомість має намір застосувати дипломатичний чи економічний тиск.

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Хто такий Ілля Куса Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього". За освітою Ілля - аналітик-міжнародник. Навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю "Міжнародна інформація". У нього є досвід роботи журналістом: редактором міжнародних новин і кореспондентом, а також якийсь час він працював перекладачем. На посаді аналітика співпрацював з низкою громадських організацій в Україні, на його рахунку чимало публікацій у різних виданнях на тему міжнародної політики, насамперед на тему Близького Сходу. Володіє англійською та арабською мовами. Дослідницькі інтереси: геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, Близький Схід, зовнішня політика.

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