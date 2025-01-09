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Трамп переписав все: чому війна в Україні точно триватиме ще пів року - Куса

Даяна Швець
9 січня 2025, 16:03
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Переговори неможливо організувати за кілька тижнів, зазначає експерт.
Трамп переписав все: чому війна в Україні точно триватиме ще пів року - Куса
В чому полягає зміна риторики Трампа щодо завершення війни / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Що сказав Куса:

  • Трамп більше не говорить про завершення війни за 24 години, адже готуються реальні переговори
  • США прагнуть створити міцну основу для перемовин між Києвом і Москвою
  • Новий президент спочатку має затвердити Сенатом ключових чиновників, зокрема держсекретаря, який братиме участь у переговорах

Після перемоги Дональда Трампа на виборах його риторика щодо завершення війни в Україні зазнала значних змін. Раніше він заявляв, що може зупинити конфлікт за 24 години, однак зараз обговорюється можливість зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним лише через пів року після інавгурації.

Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілія Куса в інтерв'ю Главреду зазначив, що така зміна тональності пояснюється підготовкою до реальних переговорів, які потребують більш тривалого часу для організації.

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"Всім стало очевидно, що за пару тижнів неможливо організувати переговори і завершити цю війну. Зараз називаються більш реалістичні таймлайни. Півроку — це термін, який необхідний для підготовки до переговорів, враховуючи складність ситуації", — пояснив експерт.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Ще одним важливим фактором є перенесення візиту спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога до України. Раніше передбачалося, що цей візит може відбутися ще до інавгурації, але тепер його планують здійснити вже після.

Ілія Куса вважає, що це пов'язано з логікою дипломатичного процесу.

"Після інавгурації новий президент вступить на посаду, почнеться затвердження Сенатом кандидатур на ключові посади, зокрема на посаду держсекретаря, який також братиме участь у переговорах", - підсумував експерт.

Терміни закінчення війни в Україні - деталі

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський розкрив рецепт, що примусить Путіна підписати мир. Як переконаний очільник України, необхідно знайти якомога більше інструментів, щоб змусити Росію до миру.

А от журналісти CNN переконані, що переговори Києва та Москви "на носі". Видання зазначає, що вже у першій половині 2025 року можуть відбутися переговори України та Росії.

Також раніше експерт Павло Лакійчук пояснив, чи вдасться Трампу сценарій закінчити війну в Україні до 30 квітня. На його думку, новообраний очільник США живе у зовсім іншій частині світу і бачить світ зовсім іншим поглядом.

Більше заяв Куси:

Хто такий Ілля Куса

Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього".

За освітою Ілля - аналітик-міжнародник. Навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю "Міжнародна інформація". У нього є досвід роботи журналістом: редактором міжнародних новин і кореспондентом, а також якийсь час він працював перекладачем. На посаді аналітика співпрацював з низкою громадських організацій в Україні, на його рахунку чимало публікацій у різних виданнях на тему міжнародної політики, насамперед на тему Близького Сходу.

Володіє англійською та арабською мовами.

Дослідницькі інтереси: геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, Близький Схід, зовнішня політика.

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