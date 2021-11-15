"Щоб знали, це не просто так": Латвія оголосила про старт військових навчань біля кордонів Білорусі

У Латвії оголосили військові навчання через міграційну кризу біля кордонів Польщі / Фото Reuters

Латвія оголосила про старт раніше не заявлених військових навчань на кордоні з республікою Білорусь, які мають тривати до 12 грудня. У маневрах візьмуть участь близько 3 тисяч військовослужбовців Національних збройних сил і підрозділів Нацгвардії. Про ситуацію вже попередили Мінськ і Москву.

Як повідомляє DW, навчання почалися в неділю, 14 листопада, на південному сході Латвії. Глава Міноборони Артікс Пабрікс анонсував участь у маневрах близько 3 000 військовослужбовців Національних збройних сил і військ Національної гвардії.читайте такожВійська Білорусі наближаються до кордону з Польщею: мігрантів для провокації агресії пригощають горілкою

Крім того, вказується, що навчання The Decisive Point повинні тривати до 12 грудня. Мета маневрів - комплексна перевірка можливостей широкомасштабного співробітництва різних військових і командних структур, логістики та мобільності підрозділів. Росія і Білорусь як держави, які входять до ОБСЄ, попереджені про проведення військових навчань.

Міністр оборони побічно підтвердив відомості, згідно з якими навчання вирішили провести через кризову ситуацію на кордоні країн Балтії та Польщі з білоруською державою.

"Я просив оголосити про початок військових навчань у Латвії, щоб і наші білоруські колеги, якщо їх можна так називати, знали, що це не просто так", - підкреслив Артікс Пабрікс.

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Нагадаємо, раніше у Росії заявили, що Москва і Мінськ в поточному році підписали договір, на базі якого Білорусь отримає засоби ППО, вертольоти, винищувачі та іншу зброю.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Росію надати Мінську оперативно-тактичні комплекси Іскандер, які він має намір розмістити, у тому числі, і біля кордонів України.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та Польщі

Криза з мігрантами на білорусько-польському кордоні почалася 8 листопада. Вранці натовп нелегальних мігрантів зібрався біля кордонів Польщі з метою відправлення до держави. Одна колона пішла на КПП, інша відправилася до лісів, щоб потрапити на територію країни.

Мігранти силою намагалися прорватися до Польщі, використовуючи для цього лопати, щипці і підручні засоби, щоб зламати огорожу. Польські силовики відбили атаку.

Мігранти спорудили наметовий табір на кордоні з Польщею. Варшава фіксувала безліч спроб прориву кордонів.

У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів прорвалися через польський кордон. Частину мігрантів пізніше вдалося затримати.

14 листопада в поліції Польщі заявили, що в суботу ввечері, 13 листопада, мігранти увірвалися на територію країни в районі Старзина. До Польщі потрапили близько 50 нелегалів. Варшава попередила про те, що готується новий серйозний прорив нелегальних мігрантів.

Україна і Захід вважають, що міграційна криза спровокована режимом Олександра Лукашенка у Білорусі. Вони закликають розібратися в ситуації і організувати трибунал над Лукашенком.