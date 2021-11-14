У Росії оголосили про постачання режиму Лукашенка винищувачів, ППО, вертольотів та іншої зброї

Росія поставить Білорусі винищувачі / aviarf.ru

Росія і Білорусь у 2021 році підписали низку договорів, що передбачають постачання на територію білоруської держави винищувачів, сил протиповітряної оборони, вертольотів, а також іншої зброї. Постачання будуть виконані в терміни, які Москва не називає.

Як повідомляє РИА Новости, про це заявив директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитро Шугаєв. За його словами, домовленості Москви і Мінська з питань озброєнь були досягнуті в поточному році.читайте такожДесятки тисяч мігрантів з Білорусі і удар у відповідь Варшави: у Польщі поставили Лукашенку умову

"У поточному році з Білоруссю були підписані контракти на постачання авіаційної техніки, у тому числі винищувачів і вертольотів, а також засобів ППО та іншої продукції військового призначення", - зазначив він.

Чиновник підкреслив, що військова продукція буде доставлена до Білорусі в терміни, позначені контрактними зобов'язаннями. При цьому конкретних дат він не назвав.

Нагадаємо, раніше Лукашенко закликав президента РФ Володимира Путіна поставити Мінську декілька дивізіонів оперативно-тактичних комплексів Іскандер. Він збирається їх розмістити, у тому числі, і на кордоні з Україною.

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Криза з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі

Міграційна криза на білорусько-польському кордоні розпочалася зранку, 8 листопада. Тоді натовп нелегальних мігрантів зібрався біля кордонів Польщі з метою відправки на територію країни. Вони розділилися на дві колони: перша пішла до КПП, а інша попрямувала до Польщі лісами.

Пізніше мігранти вирішили здійснити спробу прориву через польський кордон. Вони використовували лопати, щипці та інші підручні засоби, щоб зруйнувати огорожу. Однак силовики відбили атаки.

Мігранти спорудили табір біля кордонів Польщі. У Варшаві казали про сотні спроб незаконного перетину своїх кордонів. На місці інциденту фіксували декілька тисяч біженців.

У ніч на 10 листопада мігранти прорвалися на територію Польщі. Одну з груп вдалося заарештувати.

Україна і низка країн Заходу вважають, що до організації кризи на кордоні з Польщею причетний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Вони закликають ЄС розібратися в ситуації і почати міжнародний трибунал над Лукашенком.

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