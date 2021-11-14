УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Росії оголосили про постачання режиму Лукашенка винищувачів, ППО, вертольотів та іншої зброї

14 листопада 2021, 13:17

Москва не розкриває термінів постачань озброєнь Білорусі.

винищувачі Росія
Росія поставить Білорусі винищувачі / aviarf.ru

Росія і Білорусь у 2021 році підписали низку договорів, що передбачають постачання на територію білоруської держави винищувачів, сил протиповітряної оборони, вертольотів, а також іншої зброї. Постачання будуть виконані в терміни, які Москва не називає.

Як повідомляє РИА Новости, про це заявив директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитро Шугаєв. За його словами, домовленості Москви і Мінська з питань озброєнь були досягнуті в поточному році.читайте такожДесятки тисяч мігрантів з Білорусі і удар у відповідь Варшави: у Польщі поставили Лукашенку умову

"У поточному році з Білоруссю були підписані контракти на постачання авіаційної техніки, у тому числі винищувачів і вертольотів, а також засобів ППО та іншої продукції військового призначення", - зазначив він.

Чиновник підкреслив, що військова продукція буде доставлена до Білорусі в терміни, позначені контрактними зобов'язаннями. При цьому конкретних дат він не назвав.

Нагадаємо, раніше Лукашенко закликав президента РФ Володимира Путіна поставити Мінську декілька дивізіонів оперативно-тактичних комплексів Іскандер. Він збирається їх розмістити, у тому числі, і на кордоні з Україною.

Реклама

Криза з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі

Міграційна криза на білорусько-польському кордоні розпочалася зранку, 8 листопада. Тоді натовп нелегальних мігрантів зібрався біля кордонів Польщі з метою відправки на територію країни. Вони розділилися на дві колони: перша пішла до КПП, а інша попрямувала до Польщі лісами.

Пізніше мігранти вирішили здійснити спробу прориву через польський кордон. Вони використовували лопати, щипці та інші підручні засоби, щоб зруйнувати огорожу. Однак силовики відбили атаки.

Мігранти спорудили табір біля кордонів Польщі. У Варшаві казали про сотні спроб незаконного перетину своїх кордонів. На місці інциденту фіксували декілька тисяч біженців.

У ніч на 10 листопада мігранти прорвалися на територію Польщі. Одну з груп вдалося заарештувати.

Україна і низка країн Заходу вважають, що до організації кризи на кордоні з Польщею причетний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Вони закликають ЄС розібратися в ситуації і почати міжнародний трибунал над Лукашенком.

Главред рекомендує:

Мігрантів з Білорусі в Україні не буде: у ЗСУ попередили про удар у разі атаки кордону

Загроза атаки мігрантів на кордоні України: Данілов попередив про удар Києва у відповідь

"З Путіним розмовляли": Лукашенко заявив про перекидання зброї з Донбасу на кордон з Польщею

viber
новини Росії оружие новини Білорусі
Зараз ви переглядаєте новину «У Росії оголосили про постачання режиму Лукашенка винищувачів, ППО, вертольотів та іншої зброї». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Зробіть це прямо зараз: названо три речі, які потрібно встигнути зробити до Нового року 2022Зробіть це прямо зараз: названо три речі, які потрібно встигнути зробити до Нового року 2022 Зірка Сватів знялася в незвичайному ретро-образі: "Бурда-1988 рік"Зірка Сватів знялася в незвичайному ретро-образі: "Бурда-1988 рік" Смерть Полякова не була випадковою: астролог розкрив причину трагедіїСмерть Полякова не була випадковою: астролог розкрив причину трагедії Поляки знову взялися за старе, підштовхуючи Європу до великої війниПоляки знову взялися за старе, підштовхуючи Європу до великої війни Деякі люди не хворіють на COVID-19: учені з'ясували причинуДеякі люди не хворіють на COVID-19: учені з'ясували причину
13:17

У Росії оголосили про постачання режиму Лукашенка винищувачів, ППО, вертольотів та іншої зброї

13:04

Смертельна пожежа сталась у багатоповерхівці в Дніпрі: двоє людей загинулиФотоВідео

13:00

Гороскоп на завтра 15 листопада 2021: Стрільцям - заздрість недругів, Рибам -ймовірність крадіжкиВідео

12:36

На Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки, під завалами опинилися люди

12:35

В Україні може виникнути гострий дефіцит банківських терміналів: у чому причинаВідео

Реклама
12:26

У моду на зиму 2022 увійшли приголомшливі теплі сукні, в яких холоднеча буде милоюФотоВідео

11:57

Зима вже чекає за рогом: прогноз погоди в Україні на тиждень з 15 по 21 листопадаВідео

11:55

Мігрантів з Білорусі в Україні не буде: у ЗСУ попередили про удар у разі атаки кордонуВідео

11:35

Науковці з'ясували, як часто невакциновані люди з COVID-19 потрапляють в лікарні та помираютьВідео

11:00

Долар по 60-100 гривень і загроза дефолту в Україні: експерти попередили про небезпечну ситуаціюВідео

10:43

Великобританія закликала Євросоюз "паралізувати" Північний потік-2Відео

09:53

"Одне око на алмаз, інше на дорогу": у Харкові водій тролейбуса рубався в ігри на смартфоніВідео

09:24

Лікар назвав "грізне ускладнення" коронавірусу Дельта, від якого можуть померти дітиВідео

08:58

Окупація Азовського моря Росією - небезпечний прецедент: на півдні України з'являться крилаті ракети НептунВідео

08:58

Гороскоп на сьогодні 14 листопада 2021: Ракам – грошове везіння, Стрільцям - небезпека на дорозіВідео

08:40

Найсмачніший і корисний омлет на сніданок: готувати всього 7 хвилинВідео

08:15

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у майже 15 тисяч осіб, гори госпіталізацій

07:45

Україна закипає, і є від чогоПогляд

07:38

Щонайменше 100 грн за літр: ціни на соняшникову олію незабаром неприємно здивують українцівВідео

06:29

Путін пожертвував Лукашенком заради своїх забаганок у ЄвропіПогляд

Реклама
05:28

Арктичний мороз і сніг: українців попередили про аномалію і назвали терміниВідео

04:22

Магнітна буря накриє з головою: скільки триватиме ударВідео

03:50

Названо симптоми смертоносного хропінняВідео

03:23

"Якщо ви вакциновані, то 100% виживете": лікар пояснив, чому смертність від COVID-19 "скажена"Відео

02:41

Дієтолог назвала найнебезпечніші речі на кухні: від чого терміново потрібно позбутися і чим замінитиВідео

02:28

Дієтолог назвала незвичайний продукт для зниження тиску

01:48

Вчені знайшли нову небезпечну властивість пальмової олії

01:16

Удар з Білорусі та десант в тил України: експерт оцінив найгірший сценарій атаки РФВідео

00:51

Прикмети на 14 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:02

Синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжня зимова холоднечаВідео

13 листопада, субота
23:45

Експерт розвіяла поширений міф про сала

23:43

"Рішенням буде його смерть": лікар Саакашвілі заявив про різке погіршення стану здоров'я політикаВідео

23:22

На популярному курорті Єгипту навала небезпечних комах: померло троє людейВідео

22:35

Польський солдат загинув на кордоні з Білоруссю через нещасний випадок

22:08

Названий найпопулярніший напій, який знижує тискВідео

21:40

Війська Білорусі йдуть до кордону з Польщею: мігрантів для провокації агресії пригощають горілкоюВідео

21:15

"Ти дворовий, а я вуличний": Лукашенко пояснив, що пов'язує їх з ПутінимВідео

20:40

Під Одесою сталася страшна ДТП за участю патрульних: постраждали дітиВідео

20:30

Трибунал над Лукашенком і серія санкцій: Україна та Європа закликали до рішучого удару по БілорусіВідео

20:02

"Код під'їзду - від сатани": у Луцьку жінка боїться диявола і лазить у квартиру через вікноВідео

Реклама
19:46

Історична подія: у Китаї представили інгаляційну вакцину проти коронавірусуВідео

19:21

Військове зіткнення Заходу з Росією: у Лондоні попередили про небезпечний сценарійВідео

19:19

Поляки знову взялися за старе, підштовхуючи Європу до великої війниПогляд

18:47

У "правах" будуть вказувати, з якою коробкою передач зданий іспит: для чого це потрібноВідео

18:27

Побачити та заплакати: названо 5 дрібниць, які дико старять жінкуВідео

17:57

Скасування прописки: адвокат розповіла, чи потрібно заново прописуватися в Мережі

17:52

Україну накрив гострий дефіцит вугілля і газу: країні загрожують віялові відключення світлаВідео

17:46

На Сумщині жінка натрапила на триметрового пітона

17:35

У моду на зиму 2022 прийшла жіноча стрижка сліпучої краси тупий боб з божевільних 90-хФото

16:56

Смертність від коронавірусу: Україна очолила антирейтинг - ЗМІВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти