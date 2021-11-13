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"Удар ракетою": Лукашенко хоче перекинути російські Іскандери до кордонів України

13 листопада 2021, 14:50

Білорусь розраховує отримати російські оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер.

Іскандер-М
Російські Іскандери планують перекинути до кордонів України

Білорусь планує розмістити кілька дивізіонів російських оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер на західному і південному напрямках, повідомив Олександр Лукашенко.

Він заявив про необхідно оснащувати війська новою технікою для того, щоб "вміти воювати проти тієї техніки, яка до нас прийде", повідомляє Белта.

"Нам треба не витати в хмарах, а не забувати, що так, ракетами нас можуть накрити, але наземну операцію вони ніколи не проведуть в Білорусі - ми до цього готові, у нас сили спеціальних операцій", - підкреслив Лукашенко.

Білорусь, зокрема, розраховує отримати російські оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер.

"Мені треба кілька дивізіонів на західному, на південному напрямку, нехай стоять. Це 500 кілометрів, наш Полонез - до 300. Ми бачимо, де і ракетою треба завдати удару, і Точку задіяти, і Бук-МБ. Дуже важлива зараз мобільність, тому ми створили машини на МЗКТ, бронемашини, вісім-дев'ять чоловік екіпаж, як БТР. Тому ви (звертаючись до росіян, - ред.) не хвилюйтеся, ми свою роль тут зіграємо. Це ви навіть можете не переживати", - додав він.

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Раніше заступник голови Офісу президента Роман Машовець заявив. що збройні сили Росії постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України. Після осінніх навчань вся бойова техніка залишилася поблизу кордонів.

Машовець підкреслив, що Росія не просто демонструє військову агресію, а веде повномасштабну гібридну війну проти України і всього західного суспільства.

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