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Що потрібно Україні для перемоги у війні: у США назвали крок для Заходу

Андрій Ганчук
6 жовтня 2024, 15:48
188
У Росії набагато більше ресурсів, ніж в України, і підтримка з боку Ірану, Китаю та Північної Кореї, зазначив Девід Петреус.
ЗСУ, війська РФ
Україні потрібно більше військової допомоги / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Україна показує сильні якості на полі бою, але події розгортаються не дуже добре. Заходу потрібно наростити підтримку української держави, щоб забезпечити її перемогу у війні з агресором Росією. Про це заявив колишній командувач Міжнародними об'єднаними збройними силами в Іраку та Афганістані, екс-директор ЦРУ, генерал Девід Петреус.

В інтерв'ю LIGA він акцентував увагу на здатності України проводити складні військові операції як факторі, що визначає перемогу у війні. Проте для оцінки подальших подій важливо враховувати контекст.

"Події розгортаються в умовах, коли Росія має принаймні в чотири рази більше робочої сили, ніж Україна. Економіка Росії може бути в 10-12 або більше разів більшою за українську. Вони мають підтримку Ірану, Китаю, Північної Кореї", - зазначив Петреус.

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Що потрібно Україні для перемоги у війні: у США назвали крок для Заходу
Коротко про позицію Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

На його думку, щоб Україна перемогла у війні, Захід має не просто продовжити, а наростити військову підтримку.

Також генерал не сумнівається в готовності української держави продовжувати боротьбу за своє виживання.

"Я не маю сумніву, що Україна й надалі демонструватиме надзвичайні якості на полі бою. У розвитку технологій, у застосуванні інноваційних безпілотних систем. Не лише в повітрі та на морі, а й на землі. Я не сумніваюся в абсолютній рішучості України, її військових, її народу продовжувати війну за незалежність, щоб забезпечити своє виживання як нації", - наголосив Девід Петреус.

Війна Росії проти України - новини за темою:

ЗСУ завдають військам РФ максимальних втрат, після чого відходять на Донбасі, сказав The New York Times аналітик українського державного Інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

У матеріалі йдеться про те, що Україна змушена віддавати території в обмін на російські втрати у силах і засобах.

У розвідці Британії назвали "цілі" РФ після Вугледара: за оцінками аналітиків, окупанти можуть піти у напрямку Великої Новосілки Запорізької області та міста Богоявленка на Донеччині.

Війська РФ "хочуть" взяти райони Харкова під вогневий контроль, очікується загострення поблизу Липців, сказав командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко. Також ворог прагне захопити Вовчанськ, щоб розвинути наступ на Куп'янському напрямку.

Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні - головне

Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах.

Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет.

Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або домогтися лояльності Цзіньпіня, чим пояснюється недавній візит Сі до Європи та поїздки європейських делегацій до Китаю, або продавити тісні відносини КНР та РФ шляхом попереджень та накладення санкцій. США час від часу погрожують Китаю вторинними санкціями, якщо той продовжить постачати до Росії товари подвійного призначення.

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