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Війська РФ "хочуть" узяти райони Харкова під вогневий контроль, очікується загострення

Андрій Ганчук
5 жовтня 2024, 14:44
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Окупанти прагнуть влаштувати загострення на одному з напрямків на півночі Харківської області.
Війська РФ, фронт
ЗСУ очікують на загострення в районі Липців на півночі Харківщини / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська можуть активізуватися в районі населеного пункту Липці на півночі Харківської області. Мета ворога - наблизитися до Харкова і взяти окремі райони міста під вогневий контроль. Також росіяни прагнуть повністю захопити Вовчанськ, щоб отримати плацдарм для посилення наступу на Куп'янському напрямку. Про це заявив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Сили оборони готуються до загострення на півночі Харківщини - у районі населеного пункту Липці. Туди ворог уже завіз підрозділи кадировців, які змушуватимуть росіян виконувати бойові завдання.

За словами Федоренка, Москва ставить перед окупантами завдання наблизитися до Харкова, щоб взяти окремі райони міста під вогневий контроль.

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Росія прагне окупувати Вовчанськ

Також військовий акцентував увагу на тому, що росіяни "хочуть" повністю захопити Вовчанськ, щоб створити плацдарм для просування своїх сил на Куп'янському напрямку.

"Місто Вовчанськ майже стерте дощенту, але Сили оборони утримують позиції, і більша частина міста під нашим контролем. У противника немає успіху в просуванні... У цьому разі вони зможуть напрацьовувати можливості з форсування річки Оскіл, і, як наслідок, - окупації і правобережного Куп'янська, що є однією з панівних висот", - підкреслив Юрій Федоренко.

Що за місто Вовчанськ?

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

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На Куп'янському напрямку бійці Сил оборони відбили ворожий штурм, під час якого росіяни задіяли 50 одиниць військової техніки, розповів представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Бій вели нацгвардійці спільно з десантниками.

Ситуація на Харківському напрямку (північ регіону) залишається складною, сказав речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев. Ворог продовжує штурми, найгарячіший напрямок - Вовчанськ.

ЗСУ просунулися в Харківській області, зазначили аналітики Інституту вивчення війни. Українські війська досягли успіху на північ від Липців. Проте росіяни трохи просунулися у Вовчанську.

Війська РФ 'хочуть' узяти райони Харкова під вогневий контроль, очікується загострення
Коротко про Вовчанськ / Инфографіка: Главред

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ЗСУ Харківська область війська Росії війна Росії та України Вовчанськ
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