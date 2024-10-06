На Куп'янськ РФ масовано скидає КАБи: у місті знищена інфраструктура

Вся критична та цивільна інфраструктура, включно з підприємствами у місті була знищена.

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Окупанти постійно атакують Харківщину / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, ДСНС

Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін заявив, що Куп'янськ зазнає важких руйнувань від російських авіаударів, зокрема КАБами - у місті зафіксовані значні руйнування.

Беседін в ефірі телемарафону зазначив, що російські війська використовують авіаційні бомби великої потужності (КАБ), вагою до півтори тонни, які руйнують усе в радіусі одного кілометра, особливо в центральній частині Куп'янська.

"Інші КАБи 250-500, це постійно, особливо, це Лівобережжя, яке фактично вже знищене", - додав Беседін. відео дня

Голова МВА підкреслив, що вся критична та цивільна інфраструктура, включно з підприємствами, була знищена, і ворог продовжує дотримуватися тактики "випаленої землі".

Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація у Харківській області

На Харківщині тривають сильні бойові дії. Особливо важка ситуація зараз на двох напрямках - на півночі регіону та в районі Куп'янська. Російські війська постійно атакують населені пункти поблизу кордону Харкова та лінії фронту.

Нагадаємо, що окупанти стягнули сотні танків для наступу на Куп'янськ. Ілля Євлаш відреагував на інформацію, яка з'явилась у виданні Forbes, що нібито Росія планує масштабний наступ на Куп'янськ, стягуючи туди 500 танків та сотні одиниць іншої техніки. На цьому напрямку є і різного типу озброєння РФ.

Дмитро Снєгирьов повідомив, що окупанти отримали нову ціль на Лимано-Куп’янському напрямку. Росіяни не полишають спроб просунутися на Харківському напрямку. Основне завдання окупантів - це можливе флангове охоплення українського угруповання в Донецькій області.

Розгром колони РФ із десантом під Куп'янськом потрапив на відео. Українські військові припинили спробу прориву ворога до річки Оскіл у районі села Піщане. За його даними, загалом до механізованого штурму ворога було задіяно близько 50 одиниць броньованої техніки разом із десантом.

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