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Ганебна втрата для Росії: ЗСУ затрофеїли унікальну російську зброю - Forbes

Юрій Берендій
6 жовтня 2024, 13:26оновлено 6 жовтня, 14:04
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Українським військовим вдалось захопити рідкісний російський стелс-дрон С-70 "Охотник", який, ймовірно, все ще перебуває на стадії випробувань.
Ганебна втрата для Росії: ЗСУ затрофеїли унікальну російську зброю - Forbes
ЗСУ захопили рідкісну експерементальну російську зброю / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

5 жовтня поблизу міста Часів Яр на Донеччині було збито великий російський безпілотник. За оцінками експертів, це новітній реактивний БПЛА С-70 "Охотник" (українською – "Мисливець"). Це суттєва втрата для ВКС РФ, адже таких безпілотників із розмахом крил 65 футів і реактивним двигуном існує лише кілька одиниць. Про це повідомив аналітик Forbes Девід Акс.

За його словами, тепер один із цих БПЛА або його уламки зараз знаходяться в розпорядженні України та її союзників.

"Вони розберуть його до останнього гвинтика і, звичайно ж, ознайомляться з його багатим внутрішнім вмістом", - вказував "Fighterbomber", неофіційний телеграм-канал російських ВПС.

відео дня

Аналітик зауважує, що незрозуміло, що саме стало причиною збиття безпілотника, який намагався уникнути радарного виявлення. На відео з землі чітко видно, як військовий літак запускає ракету по стрілоподібному "Охотнику", що призводить до його падіння.

"Виникає питання: чи це зробив український винищувач, чи, можливо, російський? Перша версія виглядає більш ймовірною, але й друга не виключена", - вказує він.

Якщо "Охотник" вийшов з ладу, росіяни могли вирішити збити його самостійно, щоб уникнути ризику, що він здійснить аварійну посадку і потрапить до рук українських військових у відносно непошкодженому стані.

"Дуже хочеться сподіватися, що це була втрата контролю через те, що щось вийшло з ладу ... або мізки БПЛА з'їхали з глузду з власних причин, а не через те, що дрон був перехоплений ворогом", - написав Fighterbomber.

Однією з можливих причин збиття "Охотника" могла стати сильна радіоелектронна боротьба на ділянці фронту. За словами експертів, безпілотник, імовірно, не має повної автономності та покладається на стабільний зв’язок із наземними операторами. Тепер українські та союзницькі аналітики можуть підтвердити цю особливість, досліджуючи залишки збитого апарата.

Це серйозна втрата для російських військово-повітряних сил, які вже втратили понад 100 бойових літаків, включно з винищувачем Су-57 в ході війни в Україні.

Зазначається, що перші зображення "Охотника" з’явилися у 2019 році, де він був зафіксований на аеродромі в Новосибірську, нагадуючи американський B-2 своїм дизайном "літаючого крила".

Цей безпілотник належить до класу апаратів, здатних здійснювати удари та розвідувальні місії. За словами незалежного експерта з російської військової авіації Тома Купера, є ймовірність, що "Охотник" все ще перебуває на стадії випробувань, і його серійне виробництво не налагоджено.

"Можливо, це все ще дослідний літак. Хоча для російських військово-повітряних сил не є рідкістю розгортання випробувальних літаків у зоні бойових дій з метою збору даних в реальних умовах, втрата рідкісного і дорогого випробувального літака під час бойових випробувань є величезною невдачею для зусиль з розробки", - вказує він.

Росіяни, ймовірно, розгорнули "Охотника" через дефіцит стандартних розвідувальних безпілотників, яких вони втрачають у великій кількості на фронті. За словами аналітика Ендрю Перпетуа, третина російських розвідувальних дронів збивається українськими силами щодня. У відповідь на прогалину в системі спостереження, росіяни вирішили застосувати "Охотник", але він став жертвою тієї ж української ППО, яка вразила багато інших їхніх безпілотників.

Ганебна втрата для Росії: ЗСУ затрофеїли унікальну російську зброю - Forbes
Що відомо про Часів Яр / Інфографіка: Главред

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

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Нагадаємо, як раніше повідмоляв Главред, 5 жовтня в Донецькій області українські сили збили російський літак, повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов. Уламки літака впали поблизу Костянтинівки.

Водночас деякі ЗМІ з посиланням на джерела в українських силах оборони повідомляють, що літак збили самі російські окупанти.

Раніше, 15 серпня, в Росії під час тренувального польоту загорівся і впав бомбардувальник Ту-22м3. Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив, що роботи на місці катастрофи тривали всю ніч, і один з чотирьох членів екіпажу загинув, незважаючи на катапультування.

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