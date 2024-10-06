Території – не головне: у NYT розкрили стратегію ЗСУ на Донбасі

У боротьбі з окупантами для України головне - не територіальні досягнення, каже Микола Бєлєсков.

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ЗСУ дають відсіч окупантам на Донбасі / Колаж: Главред, Фото: Facebook/36obmp, 501 ОБМП

Стратегія українських сил у Донецькій області полягає в завданні російським окупантам максимальних втрат, після чого можливий відступ ЗСУ з того чи іншого населеного пункту, заявив аналітик українського державного Інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Про це йдеться в аналізі The New York Times ситуації після відступу з Вугледара в Донецькій області.

Підкреслюється, що в цій боротьбі для України головне - не територіальні досягнення. Бєлєсков пояснює, що Україна змушена "обмінювати територію на російські втрати".

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Водночас поки що Москва все ще здатна компенсувати свої втрати, набираючи більше солдатів і нарощуючи виробництво зброї, тому залишається незрозумілим, яку територію Києву доведеться віддати, перш ніж армія РФ видихнеться.

З такою постановкою питання погоджується і військовий аналітик із Відня Франц-Штефан Гаді. Він переконаний, що війна не вирішуватиметься тим, хто контролює Вугледар чи інші тактичні прифронтові міста.

"Йдеться про те, скільки військ росіяни витратили, намагаючись захопити Вугледар, порівняно з втратами, яких зазнали українці, намагаючись його утримати", - вважає він.

Зі свого боку, аналітики британського Королівського інституту об'єднаних служб підрахували, що з нинішнім рівнем втрат і темпами нового виробництва Росія, ймовірно, вичерпає свої запаси бойових броньованих машин до 2026 року.

При цьому зараз окупаційна армія збільшує чисельність своїх військ і виробництво озброєнь, додали в NYT.

Які втрати російських військ в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просунулися в Харківській області. Гвардійці захопили 7 позицій противника, знищили позицію ПТРК і гаубицю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вразили 3 командні пункти армії РФ. Захисники України завдали ударів по ворожих об'єктах ракетами Storm Shadow і снарядами GMLRS.

Як повідомлялося раніше, біля Донецька ЗСУ ліквідували північнокорейських офіцерів. Крім північнокорейських військових, унаслідок удару українських сил загинули понад десяток окупантів.

/ Главред

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