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Плани Путіна після захоплення Вугледара: у розвідці Британії назвали "цілі"

Андрій Ганчук
5 жовтня 2024, 12:07
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Російські окупанти понад два роки безрезультатно намагалися захопити Вугледар.
війська РФ
Російські війська спробують просунутися далі Вугледара - розвідка Британії / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Після окупації Вугледара Донецької області війська агресора Росії, ймовірно, протягом наступних декількох тижнів спробують просунутися далі - у напрямку Великої Новосілки Запорізької області та міста Богоявленка. Про це заявили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

У зведенні розвідки Британії йдеться про те, що російські війська два роки намагалися захопити Вугледар, але у них нічого не виходило. Місто розташоване на височині, і цей фактор посилював оборону ЗСУ.

Куди далі можуть піти війська РФ

На думку аналітиків, ймовірно, ворожі сили протягом наступних тижнів намагатимуться просунутися за межі Вугледара. Одна з можливих цілей - селище Велика Новосілка в Запорізькій області на трасі Т0509. Другою ймовірною метою може бути місто Богоявленка, яке розташоване за 8 км на північ від Вугледара.

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Війська Росії окупували Вугледар - головні новини за темою:

Сили оборони України вийшли з міста Вугледар, повідомили 2 жовтня в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Підрозділи вийшли, щоб зайняти нові оборонні позиції.

Наказ ЗСУ вийти з Вугледара - правильний, сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, для захисту територій потрібні озброєння, яких не вистачає.

Куди можуть піти війська РФ після окупації Вугледара - розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. Як вважає військовослужбовець, окупанти можуть планувати наступальні дії на Запорізькому напрямку. Ворог уже пожвавився в районі Старомайорського.

Хто такий Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Плани Путіна після захоплення Вугледара: у розвідці Британії назвали 'цілі'
Коротко про Вугледар / Інфографіка: Главред

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