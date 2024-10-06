РФ атакувала Україну сотнями авіабомб, дронів і ракет: Зеленський розкрив деталі

Тільки за одну ніч сили ППО знищили десятки цілей РФ у багатьох областях України.

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Володимир Зеленський розповів про удари РФ по Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, АрміяInform

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів до єдності в питаннях надання далекобійних засобів і дав зрозуміти, що це буде одним з основних питань майбутньої зустрічі в Рамштайні.

"Минулої ночі сили ППО знищили понад 50 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях", - написав Зеленський у Telegram.

Він також нагадав, що протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БпЛА різних типів.

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"Цей щоденний повітряний терор можна зупинити. Для цього потрібна єдність партнерів і далекобійність. Це допоможе щодня берегти життя українців. Наступного тижня в рамках "Рамштайну" продовжимо працювати над цим із партнерами", - додав глава держави.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня 2024 року країна-агресор Росія масовано запустила по Україні безпілотники. Вибухи прогриміли в Одесі, Харкові, Київській, Запорізькій, Херсонській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій областях, Полтавському районі та в передмісті Києва.

Як повідомлялося, 5 жовтня російські війська здійснили черговий пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" по території України - під ворожим ударом опинилася Одеса. Мер Одеси Геннадій Труханов також рекомендував городянам шукати безпечні місця, оскільки дрони змінили курс на місто. О 23:11 у місті прогриміли вибухи. Незабаром Труханов повідомив про небезпеку ударних безпілотників для Приморського району та Аркадії.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві прогриміла серія вибухів. Моніторингові пабліки повідомляли, що навколо Києва було зафіксовано близько 10 "Шахедів". На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і за різними напрямками. Силами і засобами ППО всі російські ударні дрони знешкодили.

/ Інфографіка: Главред

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