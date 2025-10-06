Рус
"Частина стратегії": політолог пояснив появу дронів РФ над Європою, чого чекати

Юрій Берендій
6 жовтня 2025, 04:03
8
Використання дронів-розвідників проти країн Європи може стати частиною ширшої російської стратегії, вказує аналітик.
'Частина стратегії': політолог пояснив появу дронів РФ над Європою, чого чекати
Політолог пояснив появу дронів РФ над Європою, чого чекати / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Про що сказав Чаленко:

  • Вторгнення російських дронів до країн ЄС становить серйозну небезпеку
  • Дії росіян є частиною комплексної стратегії

Після невдач на полі бою Росія, ймовірно, робитиме ставку на провокації, зокрема із застосуванням дронів поза межами України, намагаючись розширити зону нестабільності в Європі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.

За його словами, навіть якщо замість "Шахедів" використовуватимуть "Гербери", оснащені камерами спостереження, це все одно становитиме серйозну небезпеку.

відео дня

Чаленко додав, що подібні дії зазвичай є частиною комплексної стратегії, яка може поєднуватися із застосуванням балістичного озброєння. Він нагадав, що під час навчань "Захід-2025" у Калінінградській області комплекси "Іскандер" були розміщені на бойових позиціях уздовж траси.

"Це стало очевидним сигналом: можливі різні варіанти розвитку подій, і це фактично гра м'ячами з боку Кремля", - резюмує він.

Дивіться відео інтервʼю Ігоря Чаленка Главреду про тиск США на Путіна:

Чи буде Росія продовжувати провокації проти країн НАТО - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт і журналіст Михайло Жирохов вважає, що Росія продовжуватиме провокації проти країн Європейського Союзу. Водночас, за його словами, масштаб конфлікту навряд чи буде таким самим, як в Україні.

Експерт припускає, що Москва може вдатися до гібридної війни за зразком подій 2014 року на сході України, коли діяли загони Гіркіна-Стрєлкова. Подібний сценарій, на його думку, найбільш імовірний у країнах Балтії, де існують відповідні передумови: у Литві та Латвії (зокрема в Латгалії) проживає значна кількість російськомовного населення, а в естонській Нарві відкрито фіксується підтримка Росії.

"І зараз для Росії постане питання: де проходять "червоні прапорці" НАТО. Москві важливо зрозуміти, які будуть наслідки, якщо умовний російський військовий підрозділ вторгнеться до Естонії та оголосить там "Нарвську народну республіку". Що це означатиме для НАТО: напад на країну Альянсу чи внутрішня справа Естонії? Коли росіяни зрозуміють, як діяти далі, вони можуть вдатися до будь-яких сценаріїв – і повторити навіть український", - резюмує він.

Провокації РФ проти Європи - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після серії невдач на фронті Кремль може спробувати компенсувати військові поразки, посилюючи тиск на інших напрямках, зокрема через провокації проти європейських держав. Про це заявив політолог, директор Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.

Як зазначив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач, порушення російськими дронами повітряного простору Польщі — це чергова спроба країни-агресора залякати поляків і європейців загалом.

Голова правління Українського кризового медіа-центру, ветеран дипломатичної служби Валерій Чалий припускає, що провокації РФ у Європі можуть не обмежитися лише дронами чи літаками. На його думку, Кремль може зважитися й на наземну операцію, причому найбільш імовірною мішенню стане Литва.

Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Европа Ігор Чаленко
