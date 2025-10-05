Путін може відкрити другий фронт у війні - розкрито тривожний сценарій

Росія може розпочати "другий фронт" проти країн ЄС і НАТО, використовуючи фейки, провокації та гібридні атаки для ескалації конфлікту, вказує експерт.

Путін може відкрити другий фронт у війні, що відомо / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Про що сказав Чаленко:

Росія може відкрити "другий фронт" проти країн Європи

Заяви речниці російського МЗС щодо ДРГ в Польщі не випадкові

Після низки невдач на фронті Кремль може спробувати компенсувати військові поразки посиленням тиску на інших напрямках. Зокрема, мова йде про провокації щодо країн Європи. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.

"Цілком очевидно, що мова йде про умовний "другий фронт". Чи може це бути подальша гібридна діяльність проти інших країн - членів ЄС і НАТО? Так, адже ми вже бачимо розгортання теми з "незрозумілими" безпілотниками, а також порушення повітряного простору пілотованою військовою авіацією", - вказує він. відео дня

Чаленко зазначив, що російська розвідка та речниця МЗС Марія Захарова навмисно поширюють фейки про нібито українські диверсійні групи в Польщі чи про "Шахеди", які буцімто відновлюють українці, щоб звинуватити Росію. Такі повідомлення є частиною заздалегідь підготовленої конспірологічної кампанії, покликаної виправдати появу так званих "зелених чоловічків" у сусідніх країнах.

Аналітик припустив, що Росія може вдатися до провокацій безпосередньо на території Польщі або Румунії, використовуючи ударні дрони чи наземні групи, націлюючись передусім на об’єкти логістичної інфраструктури. Водночас під загрозою можуть опинитися й інші держави, адже йдеться про сценарій контрольованої ескалації, за яким стоїть особисто Путін.

"Саме цим шляхом, швидше за все, вони і надалі будуть рухатися", - резюмує він.

Чи готова Європа до війни - думка експерта

Як писав Главред, політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов оцінив імовірність того, що Росія може розв’язати нову війну в Європі. За його словами, епоха, коли європейські країни почувалися цілком захищеними під американською "ядерною парасолькою", розвивали економіку та спрямовували значні кошти на соціальні програми, фактично завершилася.

"Якщо оцінювати військовий потенціал Європи, то можна сказати точно: Європа до війни не готова. Не просто так Урсула фон дер Ляєн говорила про 800 мільярдів інвестицій у європейський ВПК", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначає, що нині можливості Європи підтримувати Україну значно звужені — як у фінансовому плані, так і з точки зору оборонно-промислового потенціалу.

На думку Золотарьова, для продовження допомоги Києву європейцям, можливо, доведеться вдатися до радикальних кроків, зокрема скоротити соціальні видатки.

Провокації Росії проти країн Європи - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, через відсутність реакції НАТО та Європи на нещодавні провокації Росії з використанням дронів у Польщі, Кремль отримав додаткове заохочення до подібних дій. На думку військового експерта, полковника запасу Романа Світана, Росія може продовжити провокації вже не лише проти Польщі, а й щодо інших держав.

Голова правління Українського кризового медіа-центру, ветеран дипломатичної служби Валерій Чалий вважає, що російська активність у Європі навряд чи обмежиться порушеннями повітряного простору. За його словами, у майбутньому Кремль може наважитися навіть на наземну операцію, і найбільш вірогідною мішенню в цьому разі стане Литва.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російський диктатор Володимир Путін продовжує інформаційний тиск на Європу, погрожуючи Заходу, аби стримати його від рішучої відповіді на агресивні дії Москви.

Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

