Росіяни місяць готувались: в ISW назвали терміни масштабного ракетного удару

Аналітики наголосили, що у вересня армія РФ здійснила п’ять нічних ударів ракетами.

РФ готує ракетний удар / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Країна-агресор Росія накопичувала балістичні та крилаті ракети протягом вересня. Ймовірно, вони будуть використані для проведення кількох масштабних ударів по Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська, схоже, накопичують балістичні та крилаті ракети майже щодня, а потім запускають велику їх кількість разом із великою кількістю безпілотників, що, ймовірно, перевантажить українські системи ППО", - йдеться у повідомленні. відео дня

Аналітики зауважили, що у вересня армія РФ здійснила лише чотири нічні удари, що містили понад 10 ракет та здійснила одну нічну атаку, що містила понад 40 ракет.

"Українські системи ППО Patriot залишаються єдиними системами ППО, здатними збивати російські балістичні ракети. Росіяни можуть цілеспрямовано цілитися в міста та енергетичну інфраструктуру, які активно не захищаються українськими системами Patriot, щоб збільшити шанси на успішне враження Росії від цільових ударів", - наголосили в ISW.

У відомстві також додали, що окупанти, ймовірно, використовують модернізації своїх балістичних ракет для покращення їхньої здатності проникати крізь українські системи ППО.

Аналітики попереджають, що масована комбінована атака військ РФ на Україну може відбутися найближчими днями, адже до удару загарбники готуються вже щонайменше місяць.

Patriot / Інфографіка: Главред

Підготовка РФ до удару по Україні

Моніторингові канали вже писали, що Росія може готуватись до нанесення чергового масованого ракетного удару по території України.

Зокрема, наголошується, що протягом ночі, 4 жовтня, було здійснено передислокацію 1-го борту Ту-95МС з аеродрому Енгельс на аеродром Оленья. Там борт спорядився крилатими ракетами.

Ракети РФ / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у суботу країна-агресорка Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі, а саме у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ.

У ніч на 4 жовтня Росія атакувала Чернігівську та Дніпропетровську області. Зокрема, російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури у місті Чернігові. Пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання.

Відомо, що Сили протиповітряної оборони знешкодили минулої ночі 73 зі 109 ворожих БпЛА, які атакували територію України.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

