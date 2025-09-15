Швидко пристосувалася: Forbes пояснив, чому санкції не зупинили економіку РФ

Росія переорієнтувала експорт нафти в Азію і почала розраховуватися не в доларах.

https://glavred.net/world/bystro-prisposobilas-forbes-obyasnil-pochemu-sankcii-ne-ostanovili-ekonomiku-rf-10698146.html Посилання скопійоване

У Forbes пояснили, чому санкції не зупинили економіку РФ / Колаж Главред

Коротко:

Російські ІТ-компанії створили аналоги популярних сервісів

Китай і Росія встановили рекорд двосторонньої торгівлі

Незважаючи на санкційні заходи проти Росії, міжнародна торгівля продовжує приносити Москві сотні мільярдів доларів, пише Forbes.

Коли 2022 року санкції торкнулися найбільших банків Росії, очікувалося, що вони призведуть до повного заморожування російської економіки. Натомість, економіка РФ продовжує функціонувати, хоча і в обмеженому режимі.

відео дня

Зазначається, що Росія переорієнтувала експорт нафти в Азію і почала розраховуватися не в доларах. Танкери "тіньового флоту" уникали західного страхування і створювали паралельні ланцюги поставок.

Крім того, цифрові гаманці, регіональні платіжні системи, китайська мережа CIPS, що пропонує розрахункові послуги транскордонних платежів у юанях, індійські системи розрахунку в рупіях і російські альтернативи фінтеху дали змогу обійти санкційні бар'єри.

Усередині країни Росія теж швидко пристосувалася. Західні бренди зникли з торгових центрів, але вже за кілька місяців їх замінили місцеві копії. Російські ІТ-компанії створили аналоги популярних сервісів: від доставки їжі до маркетплейсів.

Санкції досі залишаються потужною зброєю США, але тепер їхня ефективність залежить не тільки від Вашингтона, а й від готовності інших країн приєднуватися. Китай і Росія при цьому встановили рекорд двосторонньої торгівлі - 234 млрд дол. у 2024 році.

Кейс Росії показав, що санкції залишаться частиною світової економіки надовго. Для фінтеху це є викликом і каталізатором. Виклик полягає у великих витратах на дотримання правил, сповільнення глобального розширення та посилення регуляторного нагляду. А каталізатором є попит на більш розумні, технологічно орієнтовані рішення та можливість побудувати фінансову систему для багатополярного світу.

Яка роль Пекіна в завершенні війни Росії проти України - думка експерта

Як писав Главред, останнім часом Китай дедалі частіше підкреслює, що нібито виступає за мирне врегулювання "української кризи" дипломатичними методами. Водночас експерти вважають, що за такою риторикою ховається прагнення Пекіна отримати власні вигоди. Про це заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його словами, зараз складно передбачити, що буде вигідніше Китаю - заморожування війни чи її продовження. Він вказує на те, що все залежатиме від обставин, адже якщо, наприклад, США отримають додатковий важіль впливу на Пекін, то Китай може швидше зупинитися.

"Штати мають козир - Європу, вона є великим гіпермаркетом для китайських товарів, якого Китай втратити не може. Сама Європа шукає своє місце і вже уклала торговельну угоду зі США", - пояснив аналітик.

Політика Китаю щодо війни Росії проти України - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у відповідь на рішення Китаю ввести безвізовий режим з країною-агресором Росією, Кремль готує дзеркальні заходи. Це може призвести до того, що вже до 2030 року сотні тисяч китайців переселяться в Сибір. Таким чином режим Путіна фактично поступово віддає КНР під контроль Сибір і Далекий Схід, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну більшість західних автовиробників пішли з російського ринку, а їхнє місце оперативно зайняли китайські компанії. Водночас, як зазначає Bloomberg, зараз навіть ця тенденція почала змінюватися.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін розпочав новий етап війни проти України. Одним із доказів стала атака на будівлю Кабінету Міністрів у центрі Києва - одна з найпотужніших від початку вторгнення. Як пише The Times, упевненість Путіна помітно посилилася після його візиту до Китаю та перемовин із Сі Цзіньпіном про подальшу співпрацю.

Інші новини:

Про джерело: Forbes Forbes - американський діловий журнал, заснований 1917 року, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія. Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. У холдинг Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і 2006 року його визнали найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі. Forbes.com використовує "модель передплатників", у якій широка мережа "передплатників" пише і публікує статті безпосередньо на сайті. У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред