Швидко пристосувалася: Forbes пояснив, чому санкції не зупинили економіку РФ

Віталій Кірсанов
15 вересня 2025, 11:57
Росія переорієнтувала експорт нафти в Азію і почала розраховуватися не в доларах.
У Forbes пояснили, чому санкції не зупинили економіку РФ
У Forbes пояснили, чому санкції не зупинили економіку РФ / Колаж Главред

Коротко:

  • Російські ІТ-компанії створили аналоги популярних сервісів
  • Китай і Росія встановили рекорд двосторонньої торгівлі

Незважаючи на санкційні заходи проти Росії, міжнародна торгівля продовжує приносити Москві сотні мільярдів доларів, пише Forbes.

Коли 2022 року санкції торкнулися найбільших банків Росії, очікувалося, що вони призведуть до повного заморожування російської економіки. Натомість, економіка РФ продовжує функціонувати, хоча і в обмеженому режимі.

Зазначається, що Росія переорієнтувала експорт нафти в Азію і почала розраховуватися не в доларах. Танкери "тіньового флоту" уникали західного страхування і створювали паралельні ланцюги поставок.

Крім того, цифрові гаманці, регіональні платіжні системи, китайська мережа CIPS, що пропонує розрахункові послуги транскордонних платежів у юанях, індійські системи розрахунку в рупіях і російські альтернативи фінтеху дали змогу обійти санкційні бар'єри.

Усередині країни Росія теж швидко пристосувалася. Західні бренди зникли з торгових центрів, але вже за кілька місяців їх замінили місцеві копії. Російські ІТ-компанії створили аналоги популярних сервісів: від доставки їжі до маркетплейсів.

Санкції досі залишаються потужною зброєю США, але тепер їхня ефективність залежить не тільки від Вашингтона, а й від готовності інших країн приєднуватися. Китай і Росія при цьому встановили рекорд двосторонньої торгівлі - 234 млрд дол. у 2024 році.

Кейс Росії показав, що санкції залишаться частиною світової економіки надовго. Для фінтеху це є викликом і каталізатором. Виклик полягає у великих витратах на дотримання правил, сповільнення глобального розширення та посилення регуляторного нагляду. А каталізатором є попит на більш розумні, технологічно орієнтовані рішення та можливість побудувати фінансову систему для багатополярного світу.

Про джерело: Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований 1917 року, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. У холдинг Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і 2006 року його визнали найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель передплатників", у якій широка мережа "передплатників" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

