Продажі впали більш ніж удвічі: Китай масово йде з РФ, обвалюючи економіку

Продажі автомобілів у Росії за перше півріччя 2024 року впали на 27%, а імпорт китайських авто – на 62%.

Як Китай погіршив ситуацію в РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

Після відходу західних брендів ринок РФ заповнили китайські виробники

Підвищення мит у Росії знищує попит на китайські автомобілі

Після початку повномасштабної війни проти України більшість західних автовиробників залишили російський ринок, а їхнє місце швидко зайняли китайські компанії. Однак нині і ця тенденція почала змінюватися, пише Bloomberg.

Наприкінці 2024 року влада РФ підвищила так званий "утилізаційний збір" на імпортні машини. Це спричинило різке зростання цін на автомобілі з двигунами об’ємом від одного до двох літрів. Додатковим ударом стали високі кредитні ставки, через що покупці стали обережнішими.

У підсумку, у першій половині 2025 року продажі легкових авто в Росії впали на 27%, а ввезення китайських машин скоротилося аж на 62%.

У таких умовах китайським брендам доводиться активніше шукати нові ринки збуту.

Проте і за кордоном ситуація не надто проста. Європейський Союз у 2024 році запровадив додаткове мито до 35% на китайські електрокари. ЄС пояснив це тим, що виробники з Китаю мають державні дотації, що створює нерівні умови конкуренції.

До жорсткіших кроків може вдатися і Мексика, яка вже обігнала Росію за обсягом закупівлі китайських авто. Мексиканська влада розглядає варіант підняття тарифів на китайські товари, намагаючись поліпшити відносини зі США та домовитися з Дональдом Трампом про нові торговельні угоди.

Як зазначає Bloomberg, ще у 2023 році саме російський ринок зробив Китай світовим лідером з експорту автомобілів. Але нинішній спад у РФ вже серйозно вдарив по трьох провідних брендах -Geely, Chery та BYD.

Позиція Китаю / Інфографіка: Главред

Економічні проблеми Росії - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, не так давно Китай "став в позу" не тільки щодо США, але й щодо Росії.Так, Пекін закликав суттєво скоротити свої ядерні арсенали.

Білоруський аналітик Ігар Тишкевич також пояснював, як Китай хоче надурити Путіна і забрати ОДКБ і ЄАЕС. Китай, ймовірно, поступово перебере на себе ключові функції цих організацій, переносячи ухвалення рішень та практичну діяльність на майданчики ШОС. Для Путіна це небажаний розвиток подій, але поки що він не може цьому протистояти, вважає експерт.

Аналітик Тарас Загородній вважає, що Києву потрібно розробити стратегію, щоб переконати Китай припинити купувати російські нафту та газ. На його думку, перебіг війни, перемога в ній і швидкість досягнення перемоги залежать виключно від України.

