Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Сотні тисяч жителів Китай переїдуть до Сибіру: режим Путіна здає два регіони РФ

Андрій Ганчук
14 вересня 2025, 19:27
165
Уже до 2030 року на Сибір чекають сотні китайських переселенців.
Путін, китайці
Путін здає Сибір і Далекий Схід Китаю - ЦПД / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, фотобібліотека Політехнічної школи by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Коротко:

  • До 2030 року до Сибіру із Китаю переїдуть сотні тисяч переселенців
  • Кремль плавно здає Китаю Сибір і Далекий Схід

У відповідь на рішення Китаю запустити безвізовий режим з країною-окупантом Росією, Москва готує дзеркальний крок. Внаслідок такого рішення вже до 2030 року в Сибір можуть перебратися сотні тисяч китайських переселенців. Режим Путіна планомірно здає КНР Сибір і Далекий Схід. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Новий етап "тихої експансії"

У своєму Telegram-каналі він написав, що китайсько-російський безвіз є новим етапом експансії КНР на території РФ.

відео дня

"Із 15 вересня для росіян діє безвіз у КНР, а Москва готує дзеркальний крок для громадян Китаю. Це новий етап "тихої експансії", - каже Коваленко.

Китайські анклави в Сибіру

За його словами, якщо для росіян безвіз із Китаєм майже нічого не змінює, то для Пекіна - це стратегічний канал "повзучої" міграції до Сибіру і Далекого Сходу.

"У регіоні вже формуються китайські анклави зі своїми школами, бізнесом і культурою. Місцевих туди не беруть, навіть лісоруби їдуть із Китаю. Прибутки повертаються назад у Пекін", - додав Коваленко.

Згідно з його прогнозом, до 2030 року до Сибіру можуть переїхати сотні тисяч переселенців із Китаю. У той час як у РФ демографічна криза, і країна не може самостійно заселити свої території, цей вакуум заповнюють інші.

Росія плавно здає Сибір і Далекий Схід

Чиновник додав: Кремль не займається розвитком Сибіру і Далекого Сходу, а просто поступово здає їх Китаю.

"Справжня картина така: Кремль не "піднімає" регіон, а віддає його на розселення іноземцям. Сибір і Далекий Схід - стратегічні землі, які Москва плавно здає. І це добре", - підкреслив Андрій Коваленко.

Сотні тисяч жителів Китай переїдуть до Сибіру: режим Путіна здає два регіони РФ
Позиція Китаю щодо війни Росії проти України / Інфографіка: Главред

Візит Путіна до Китаю і війна - новини за темою:

Як повідомляв Главред, журналісти The Times раніше написали, що Путін після візиту до Китаю почав новий етап війни. В якості аргументу британці навели приклад першого з початку повномасштабної війни удару росіян по Кабінету міністрів України.

У ніч на 10 вересня 19 російських дронів залетіли в Польщу. Польські ВПС і НАТО збивали ворожі цілі. Варшава активувала 4-ту статтю Альянсу для обговорення інциденту. Утім, у колективному безпековому блоці Заходу не відреагували рішуче, оскільки інцидент не призвів до масштабних наслідків.

В Україні можуть з'явитися війська Китаю, зазначив голова Центру суспільної аналітики Вежа Валерій Клочок. За його словами, це погана історія.

"Це погана історія для України, але на жаль все рухається до появи місії під мандатом Організації об'єднаних націй. Чому на жаль? Тому що за весь період існування ООН ефективність миротворчих місій не нульова, але дуже сумнівна", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

РНБО Сибір Далекий схід новини Китаю війна Росії та України Андрій Коваленко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
НАТО може почати збивати дрони РФ над Україною: Сікорський зробив важливу заяву

НАТО може почати збивати дрони РФ над Україною: Сікорський зробив важливу заяву

19:43Війна
Країну накриє справжній Армагеддон: названо регіони, де будуть дощі, грози та шквали

Країну накриє справжній Армагеддон: названо регіони, де будуть дощі, грози та шквали

19:39Синоптик
Після вибухів все довелося відновлювати: як виглядає залізнична дорога під Києвом

Після вибухів все довелося відновлювати: як виглядає залізнична дорога під Києвом

19:24Україна
Реклама

Популярне

Більше
Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 вересня: Водоліям - зміни, Овнам - удача

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 вересня: Водоліям - зміни, Овнам - удача

Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

Гороскоп на завтра 15 вересня: Ракам - надзвичана подія, Козорогам - проблема

Гороскоп на завтра 15 вересня: Ракам - надзвичана подія, Козорогам - проблема

Останні новини

19:43

НАТО може почати збивати дрони РФ над Україною: Сікорський зробив важливу заяву

19:39

Країну накриє справжній Армагеддон: названо регіони, де будуть дощі, грози та шквали

19:27

Сотні тисяч жителів Китай переїдуть до Сибіру: режим Путіна здає два регіони РФ

19:24

Після вибухів все довелося відновлювати: як виглядає залізнична дорога під КиєвомФото

19:15

Чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС — в Україні поставили крапку в питанніВідео

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
18:46

"Золоті дні": коли за місячним календарем найкраще садити озимий часник восениВідео

18:24

У Польщі зростає неприязнь до України - Туск

18:23

Кадри Іскандерів у Калінінграді: у Держприкордонслужбі зробили заяву

17:55

Чому не можна прибирати 15 вересня: суворі прикмети і заборони

Реклама
17:22

Чому не всі мавпи еволюціонували в людей - науковці привідкрили розгадку

16:40

Трамп зробив зізнання про Путіна: ЗМІ дізналися деталі

16:01

Пенсії під загрозою: головні помилки, які можуть залишити без виплат

15:59

Зіркова тенісистка Світоліна вперше засвітила обличчя доньки

15:56

В Росії "злили" таємні карти Герасимова щодо війни проти України - що задумала РФ

15:26

ЗСУ відкинули РФ на Сумщині, ворог просунувся на двох напрямках - DeepState

15:14

Трамп відмовляється від санкцій проти Росії: у NYT назвали головну причину

15:04

Красиві, але небезпечні: дерева, які швидко перетворюють подвір'я на кошмарВідео

14:36

Евакуатор не потрібен: що робити водіям, коли заблокувалося кермо автоВідео

14:35

Де три відмінності між хлопцями, які катаються на сноуборді: лише уважні вгадають

14:29

"Пішов так рано": Дзідзьо показав єдине прижиттєве фото з батьком

Реклама
14:16

Ешелони РФ під масштабним ударом: ГУР та ССО провели зухвалу операцію в РосіїВідео

13:56

Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

13:54

Надзвичайно дорого: в Генштабі розкрили, скільки коштує Україні один день війниВідео

13:53

Одна ложка - і унітаз сяє: 100%-вий натуральний засіб проти стійких плямВідео

13:38

Як сказати коту "ні" так, щоб він його зрозумів - розкрито головний секретВідео

13:25

Китайський гороскоп на завтра 15 вересня: Півням - випробування, Биків підведуть зуби

12:57

Любовний гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня

12:54

"Нагадувала гру в дворовий футбол": Суханов поділився одкровенням про новий роман

12:50

Особистий ворог Лукашенка: стало відомо, хто кинув виклик білоруському диктаторуВідео

12:43

Є загроза нового масованого удару по Україні: коли може відбутись атака Росії

12:29

РФ накопичує сили біля Куп’янська: військові зізнались, яка ситуація в місті

12:15

Не багатополярність, а двополярність: нова стратегія КитаюПогляд

12:12

Популярний український репер уперше одружився - деталі

11:59

В ООН заговорили про відправку своїх миротворців до України - що передбачається

11:55

Фермер-українець у США виростив гігантський соняшник і потрапив до Книги рекордівВідео

11:32

Сильні дощі, грози та град: в деяких областях України температура впаде до +5

11:28

Фінансовий гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня

10:54

"Прильоти" у трьох районах: РФ вдарила по Україні Іскандером і десятками БпЛА

10:41

Знають одиниці: що означає слово Галичина та чому так назвали цілий регіонВідео

10:39

Чому колись дівчата давали хлопцям саме гарбуз: істинне значення знають одиниціВідео

Реклама
10:29

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 вересня: Водоліям - зміни, Овнам - удача

10:09

Голлівуд плаче і заздрить - Америка шокована вбивством прихильника ТрампаПогляд

09:58

Вибухи на другому за потужністю НПЗ Росії: у ЗСУ розкрили деталі удару

09:47

Постачання окупантів підірвано: партизани влаштували феєричну диверсію в РФВідео

09:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 вересня (оновлюється)

09:05

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня: Овнам - спокуса, Ракам - випробування

08:54

Потужний удар ВМС України: у Севастополі підірвано комунікаційний вузол ЧФ Росії

08:46

Ленінградську область РФ трясло від вибухів: дрони атакували важливий НПЗВідео

08:41

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:37

Не через атаку РФ: на Київщині пролунали вибухи, є пошкодження - деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти