Сотні тисяч жителів Китай переїдуть до Сибіру: режим Путіна здає два регіони РФ

Уже до 2030 року на Сибір чекають сотні китайських переселенців.

Коротко:

До 2030 року до Сибіру із Китаю переїдуть сотні тисяч переселенців

Кремль плавно здає Китаю Сибір і Далекий Схід

У відповідь на рішення Китаю запустити безвізовий режим з країною-окупантом Росією, Москва готує дзеркальний крок. Внаслідок такого рішення вже до 2030 року в Сибір можуть перебратися сотні тисяч китайських переселенців. Режим Путіна планомірно здає КНР Сибір і Далекий Схід. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Новий етап "тихої експансії"

У своєму Telegram-каналі він написав, що китайсько-російський безвіз є новим етапом експансії КНР на території РФ.

"Із 15 вересня для росіян діє безвіз у КНР, а Москва готує дзеркальний крок для громадян Китаю. Це новий етап "тихої експансії", - каже Коваленко.

Китайські анклави в Сибіру

За його словами, якщо для росіян безвіз із Китаєм майже нічого не змінює, то для Пекіна - це стратегічний канал "повзучої" міграції до Сибіру і Далекого Сходу.

"У регіоні вже формуються китайські анклави зі своїми школами, бізнесом і культурою. Місцевих туди не беруть, навіть лісоруби їдуть із Китаю. Прибутки повертаються назад у Пекін", - додав Коваленко.

Згідно з його прогнозом, до 2030 року до Сибіру можуть переїхати сотні тисяч переселенців із Китаю. У той час як у РФ демографічна криза, і країна не може самостійно заселити свої території, цей вакуум заповнюють інші.

Росія плавно здає Сибір і Далекий Схід

Чиновник додав: Кремль не займається розвитком Сибіру і Далекого Сходу, а просто поступово здає їх Китаю.

"Справжня картина така: Кремль не "піднімає" регіон, а віддає його на розселення іноземцям. Сибір і Далекий Схід - стратегічні землі, які Москва плавно здає. І це добре", - підкреслив Андрій Коваленко. Позиція Китаю щодо війни Росії проти України / Інфографіка: Главред

Візит Путіна до Китаю і війна - новини за темою:

Як повідомляв Главред, журналісти The Times раніше написали, що Путін після візиту до Китаю почав новий етап війни. В якості аргументу британці навели приклад першого з початку повномасштабної війни удару росіян по Кабінету міністрів України.

У ніч на 10 вересня 19 російських дронів залетіли в Польщу. Польські ВПС і НАТО збивали ворожі цілі. Варшава активувала 4-ту статтю Альянсу для обговорення інциденту. Утім, у колективному безпековому блоці Заходу не відреагували рішуче, оскільки інцидент не призвів до масштабних наслідків.

В Україні можуть з'явитися війська Китаю, зазначив голова Центру суспільної аналітики Вежа Валерій Клочок. За його словами, це погана історія.

"Це погана історія для України, але на жаль все рухається до появи місії під мандатом Організації об'єднаних націй. Чому на жаль? Тому що за весь період існування ООН ефективність миротворчих місій не нульова, але дуже сумнівна", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

