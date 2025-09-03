США можуть переконати Китай підтримати заморозку війни в Україні - аналітик

Якщо США задіють свій козир, ситуація в Китаї та Росії погіршиться.

Який козир є у Трампа / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Клочок:

Якщо США знайдуть додатковий важіль впливу, Китай загальмує у питанні війни в Україні

У Штатів є козир, яким вони можуть апелювати до Китаю

РФ тримається на плаву завдяки передачі через Китай європейських товарів

Останнім часом Китай все частіше повторює тези про те, що виступає за мирне врегулювання "української кризи" шляхом дипломатії. Однак експерти вбачають у такій позиції пошук власної вигоди.

Наразі невідомо, що вигідніше буде Китаю - заморозка війни, чи її продовження. Про це розповів в інтерв'ю Главреду керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

Який козир для впливу на Китай є у США

За його словами, усе буде залежати від ситуації. Якщо у США, наприклад, з'явиться додатковий важіль впливу на Китай, то Пекін швидше загальмує.

"Штати мають козир - Європу, вона є великим гіпермаркетом для китайських товарів, якого Китай втратити не може. Сама Європа шукає своє місце і вже уклала торговельну угоду зі США", - пояснив аналітик.

Європейці стали заручниками російсько-української війни, адже можуть підтримувати її лише кулуарно, а не привселюдно. Їм треба щось робити для її завершення та тиснути на Росію, тож європейці готують санкції.

"Маю на увазі вторинні обмеження проти третіх країн, це не мито. Європа хоче запровадити санкції щодо третіх країн, щоби заборонені товари не потрапляли до Росії", - зазначив Клочок.

Як європейські товари тримають на плаву РФ

Росія ж багато в чому тримається завдяки європейським товарам. Наприклад, у РФ є чеські двигуни, які країна-агресорка отримує не безпосередньо, а через Китай.

"Їх привозять до Китаю, який робить бензопили. Після цього Китай передає двигуни, умовно кажучи, Казахстану, Таджикистану чи Киргизстану, а ці країни вже віддають їх Росії. Цей ланцюжок треба припиняти.Все це - дуже складний процес, де багато гравців, фігур різної ваги та можливостей. Недарма Бжезинський порівнював геополітику з великою шахівницею", - наголосив аналітик.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що за інформацією аналітиків Кремль намагається представити Китай як одного з потенційних гарантів безпеки України, проте він навряд чи погодиться на таку роль.

Напередодні у Китаї остаточно відповіли, чи планують відправляти миротворців в Україну в межах гарантій безпеки. В КНР заявили, що вони не мають таких планів.

Хоча напередодні ЗМІ писали, нібито Китай готовий відправити в Україну своїх миротворців. Проте умовою є, щоб відправлені в Україну китайські військові були розгорнуті під мандатом Організації Об’єднаних Націй.

Інші новини:

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

