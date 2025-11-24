Було щонайменше 10 вибухів: дрони атакували два важливих об'єкти в Росії

Відомо, що об'єкти раніше опинялися під ударами України.

Дрони атакували Росію / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/andriyshTime

Цієї ночі Росію атакували дрони

Зокрема, гучно було у Кстово у Нижегородській області

Ціллю атаки були НПЗ і нафтохімічний завод

У ніч на 24 листопада Росію атакували дрони. У кількох регіонах чули вибухи. Зокрема, неспокійно було у Кстово у Нижегородській області. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, у період між 01:00 та 03:00 Кстово було під масованою атакою українських дронів. У місті чули щонайменше 10 вибухів.

Атака дронів / фото: t.me/andriyshTime

Імовірною ціллю атаки були НПЗ "Лукойл-Ніжньогороднефтеоргсинтез" і нафтохімічний завод "СІБУР-Кстово". Обидва об'єкти раніше опинялися під ударами України.

"Робота ППО фіксувалась у Білгородській, Воронезькій області та Краснодарському регіоні. Окрім того, вибухи лунали над Донецьком, Маріуполем та приазовською частиною Запорізької області", - додав Андрющенко.

Варто зауважити, що "Лукойл – Ніжньогороднефтеоргсинтез" – це один з провідних НПЗ Росії. Він є важливим для забезпечення Московського регіону. Встановлена ​​потужність первинної переробки нафти становить близько 17 мільйонів ​​тонн на рік.

Вибухи в Кстово - відео:

Удари по інфраструктурі РФ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній наголосив, що Україні потрібно бити по енергетичній і нафтовій інфраструктурі Росії.

"Ми ж маємо концентруватися на тому, щоб Росія взагалі не мала можливості експортувати нафту ні за 60, ні за 70 доларів, ні за іншою ціною. Ми повинні працювати над тим, щоб у Росії були блекаути, і в неї просто не було можливості качати нафту, а також регулярно бити по НПЗ і робити багато чого іншого", - вважає він.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Вибухи в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 20 листопада у семи областях країни-агресорки Росії прогриміли потужні вибухи. Зокрема у Курській області без світла залишилося кілька тисяч росіян, а у Рязанській області, попередньо, під удар потрапив НПЗ.

Також відомо, що Рязанський нафтопереробний завод "Роснефти", один із найбільших у Росії, призупинив переробку сирої нафти після атаки українського дрона 15 листопада.

Крім того, підрозділи Сил оборони України 11 листопада уразили потужності нафтопереробного заводу "Орскнєфтєоргсінтез" в Оренбурзькій області РФ. Було зафіксовано вибухи та пожежу на території об'єкту.

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

