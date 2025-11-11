ЗСУ уразили один з найбільших НПЗ Росії, який постачає пальне окупантам

Завод задіяний у забезпеченні потреб окупаційної армії, виробляючи бензин, дизельне пальне, авіаційний гас.

https://glavred.net/war/vsu-porazili-odin-iz-krupneyshih-npz-rossii-kotoryy-postavlyaet-toplivo-okkupantam-10714439.html Посилання скопійоване

Сили оборони уразили один з ключових НПЗ Росії / Колаж: Главред, фото: Генштаб, Astra

Коротко:

Сили оборони уразили НПЗ "Орскнєфтєоргсінтез" в Оренбурзькій області РФ

Попередньо, уражена одна з установок первинної переробки нафти

Підрозділи Сил оборони України 11 листопада уразили потужності нафтопереробного заводу "Орскнєфтєоргсінтез" в Оренбурзькій області РФ.

Зафіксовано вибухи та пожежу на території об'єкту. За попередньою інформацією уражена одна з установок первинної переробки нафти (АВТ). Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

відео дня

Результати влучання уточнюються.

Удар здійснено в рамках заходів зі зниження наступального потенціалу ворога та ускладнення постачання пального та боєприпасів до російських військ.

Зазначається, що завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів - бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, масла тощо. Проєктна потужність переробки - 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод задіяний у забезпеченні потреб окупаційної армії.

Удари по Росії - думка експерта

Для емоційного тиску на російське суспільство, Україні потрібно бити по великих містах, точніше по військових об’єктах, що в них розташовані. Про це заявив військовий аналітик, ветеран війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман

"Ми зараз знищили майже половину нафтопереробних заводів, але росіянам нічого - щось там десь горить-палає, а розмов про це всередині РФ майже немає. А от якби впало Останкіно або прилетіло б по якійсь вулиці в Москві, росіяни би про це багато говорили, а головне - почали ставити запитання Путіну", - вважає він.

Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по російських НПЗ - останні новини

Як писав Главред, у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по Саратовському НПЗ у Росії, АТ "Морський нафтовий термінал" в окупованій Феодосії та низці об'єктів у Донецькій області, захопленій армією РФ.

У ніч на 11 листопада Саратовську область РФ масовано атакували безпілотники. Вибухи прогриміли в Саратові та Енгельсі. Місцеві жителі повідомили про пожежу та "приліт" по об'єкту нафтової промисловості.

Крім того, у ніч на 8 листопада на території Росії відбулася масштабна атака дронів. У соціальних мережах масово повідомляли про численні вибухи в Саратовській області, а також про перебої з електропостачанням у кількох районах Волгоградської області.

Читайте більше:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред