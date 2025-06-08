Бунт у Москві або палацовий переворот: несподіваний сценарій зміни влади в РФ

Палацові перевороти можуть мати різні форми, підкреслив Андрій Новак.

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Палацовий переворот у РФ набагато реальніший, ніж протест

Для зміни влади в РФ потрібен масштабний протест у Москві

Голова Комітету економістів України Андрій Новак прокоментував імовірність зміни влади в РФ унаслідок "палацового перевороту".

"Палацові перевороти можуть мати різні форми: це може бути фізичне усунення їхнього лідера, може бути відставка і заслужений відпочинок на дачі, як це було з Хрущовим, може бути військовий переворот. Адже зараз найбільше страждають військові в Росії, тому що серед них величезні втрати. І військове керівництво РФ усе це бачить і розуміє", - підкреслив він під час чату в Главреді.

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Експерт вважає, що палацовий переворот у РФ набагато реальніший, ніж протест російського населення, який би призвів до зміни влади.

"Для зміни влади в РФ потрібен масштабний протест саме в Москві. Зараз складно уявити, що Москва почне бунт. Хіба що у відповідь на бомбардування Києва почнуться щоденні атаки Збройних сил України на Москву - можливо, у цьому разі навіть москвичі замисляться над правильними питаннями і підуть "брати Кремль". Але надій на щось подібне у мене дуже мало, більш імовірним виглядає палацовий переворот", - каже він.

Співрозмовник також зазначив, що є надія на російських бізнесменів, які зараз зазнають величезних втрат їхніх активів, змушені терпіти колосальні обмеження їхнього пересування світом, персональні санкції.

"Ті, чиї фінанси і комфорт найбільше постраждали, можуть зібратися і вирішити, як все це зупинити, змінивши зовнішню і внутрішню політику Росії", - додав Новак.

Раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу націлена на переговори з Путіним насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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