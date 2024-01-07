"Буде 7 пусків": РФ відкрито погрожує світу запуском міжконтинентальної балістики

Російські окупанти погрожують запустити у 2024 році міжконтинентальні балістичні ракети. Про це відкрито заявили в Міноборони РФ.
Ворог стверджує, що планує запустити 7 таких ракет. Водночас там не розкрили "цілі".
"За останні п'ять років в рамках льотних випробувань перспективних ракетних комплексів і тренувань з управління Збройними Силами Російської Федерації РВСП провели більше 20 пусків міжконтинентальних балістичних ракет", - повідомляє вороже відомство.
Ракетний удар РФ по Україні
В результаті масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову, який стався 2 січня, поранено 92 людини, чотири - загинули. Триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби - понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція.
Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів". Спочатку ворог запустив на столицю України близько 15 дронів "Shahed". Далі понад 15 бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети.
Зеленський відреагував на масовану атаку 2 січня. Росія запустила по Україні вночі та вранці майже сто ракет. В результаті є загиблі і багато поранених. За відібрані життя окупанти відповідатимуть. За даними Forbes, Росія витратила на обстріл України 2 січня близько 620 млн доларів.
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