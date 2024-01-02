Удар РФ по Києву: сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів"

Спочатку ворог запустив на столицю України близько 15 дронів "Shahed". Далі понад 15 бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети Х-101/Х555Х-55.

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Ракетний удар по Києву окупанти завдали вранці 2 січня / Колаж: Главред, фото: Telegram, скріншот

Вранці 2 січня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Київ ворог атакував "Шахедами" та ракетами. Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації, повітряна тривога сумарно тривала близько 6 годин.

Спочатку ворог запустив на столицю України близько півтора десятків дронів "Shahed". Далі понад півтора десятки стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами і хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55.

"Одночасно із заходом ракет на Київ понад десять літаків МіГ-31к запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал". Силами і засобами протиповітряної оборони були вражені всі БПЛА "Shahed" і понад 6 десятків ракет Х-101/Х555Х-55 і десяток Х-47М2 "Кинджал" (остаточно тип і кількість дадуть Повітряні сили)", - повідомив Попко.

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У результаті такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури. Є потерпілі.

"Особливо страшні наслідки в Солом'янському районі. Там зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. Бійці ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей. Попередньо вже виявлено понад 25 постраждалих. Ці дані ще не уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ракетної атаки по інших районах:

у Деснянському районі попередньо є загоряння супермаркету;

у Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;

у Голосіївському районі падіння останків на відкритій території;

у Печерському районі - на дах 9-ти поверхового житлового будинку, ще один багатоповерховий будинок і приватний будинок;

в Оболонському районі є загоряння житлового будинку, падіння останків на територію нежитлової забудови та складських приміщень:

у Святошинському районі - на нежитлову забудову;

у Подільському районі є загоряння на території ринку; пошкоджена газова труба, магістралі водопостачання, загорілися приблизно 6 авто. Крім того, уламки впали на нежитлову забудову. Також можливе загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється;

у Шевченківському районі - падіння останків на відкриту територію.

Дані оновлюються і уточнюються.

Інформація про постраждалих збирається і систематизується.

Голова Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що минулої ночі ворог фактично повторив атаку 29 грудня як за типами ракет, так і за кількістю засобів повітряного нападу.

Атака РФ на Україну 2 січня

Вранці 2 січня в Україні була оголошена повітряна тривога у низці областей - окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря.

Згодом серія вибухів прозвучала в Харкові, Києві та інших містах.

Всі подробиці ракетної атаки на Київ по хвилинах, читайте в матеріалі: Ракетний удар РФ: у Києві горить багатоповерхівка, десятки постраждалих, є жертва.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, за попередніми даними, окупанти завдавали ударів по Харкову "Кинджалами". Постраждали понад сорок людей. Є і загиблі.

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