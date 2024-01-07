Полетіли дрони і ракета: росіяни пошкодили одразу 23 будинки в Сумській області

Російські окупанти вдарили по місто Кролевець Сумської області. Вони атакували місто ракетою та безпілотниками. Про це заявили в Сумській ОВА.
Внаслідок атаки пошкоджені 23 приватних будинка.
"На місці працюють аварійно-рятувальні служби, надається вся необхідна допомога людям. Будьте обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.відео дня
Голова Кролевецької громади Віктор Лехман заявив, що постраждалих внаслідок обстрілу немає. Про це повідомляє Telegram-канал Кордон.Медіа.
"Наразі у місті ситуація спокійна. Комісія обстежує будинки жителів та фіксує пошкодження. Але значних руйнувань немає. Лише у деяких будинках повилітали вікна", - сказав голова Кролевця.
Ракетний удар РФ по Україні
В результаті масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову, який стався 2 січня, поранено 92 людини, чотири - загинули. Триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби - понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція.
Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів". Спочатку ворог запустив на столицю України близько 15 дронів "Shahed". Далі понад 15 бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети.
Зеленський відреагував на масовану атаку 2 січня. Росія запустила по Україні вночі та вранці майже сто ракет. В результаті є загиблі і багато поранених. За відібрані життя окупанти відповідатимуть. За даними Forbes, Росія витратила на обстріл України 2 січня близько 620 млн доларів.
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