Росія витратила на обстріл України 2 січня близько 620 млн доларів - Forbes

Зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К.

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РФ витратила понад 600 мільйоні доларів на атаку по Україні/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ДСНС

Країна-агресорака витратила на масовану ракетну атаку по Україні 2 січня близько $620 млн, про це свідчать дані командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, вночі та зранку 2 січня ворог застосував проти України 99 засобів повітряного нападу: ракети різних типів й ударні БпЛА.

"У першій хвилі ворог атакував "шахедами". Усі 35 ударних БпЛА "Shahed-136/131" знищено. Вранці ворог застосував стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків запустили не менше 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55", - зазначили у Forbes. відео дня

Зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К.

Також ворог атакував із моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі – 12-ма ракетами Іскандер-М/С-300/С-400. Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, українські захисники знищили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три з трьох крилатих ракет "Калібр".

З огляду на те, що точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, Forbes оцінює їхню вартість у приблизно $620 млн.

Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, "Каліб" – $6,5 млн, "Іскандер" – $3 млн, "Онікс" – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн, Х-55 – $2 млн, Х-555 – $4 млн, Х-47 "Кинджал" – $15 млн, Shahed-136 – $50 000.

Нагадаємо, що під час масованої атаки по Україні сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів". Спочатку ворог запустив на столицю України близько 15 дронів "Shahed". Далі понад 15 бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети.

Зеленський відреагував на масовану атаку 2 січня.Росія запустила по Україні вночі та вранці майже сто ракет. Внаслідок цього є загиблі та багато поранених. За відібрані життя окупанти будуть відповідати.

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