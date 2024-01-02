Ракетний удар РФ по Києву і Харкову: поранено 92 людини, чотири - загинули

Тріває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби - понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція.

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Ракетний удар 2 січня забрав життя чотирьох українців / Колаж: Главред, фото: скріншот

В результаті ракетного удару РФ по Україні 2 січня 92 людини отримали поранення. Відомо про чотирьох жертв російської атаки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз йде ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби. Понад 500 рятувальників ДСНС України, комунальні служби, енергетики, поліцейські. Київ і область, Харків. Наразі відомо про 92 поранених. Всім надається допомога. На жаль, чотири людини загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - написав глава держави у Telegram.

За словами президента, з 31 грудня російські окупанти застосували вже близько 170 "шахедів" і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість з них була спрямована по цивільних об'єктах.

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"Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не "петріоти" та інші захисні системи", - додав Зеленський.

Дивіться відео - Зеленський опублікував кадри наслідків атаки РФ 2 січня:

Наслідки атаки РФ 2 січня 2024 / скріншот

Атака РФ на Україну 2 січня 2024

Вранці 2 січня в Україні була оголошена повітряна тривога у низці областей - окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря.

Згодом серія вибухів прозвучала у Харкові та Києві.

Всі подробиці ракетної атаки на Київ по хвилинах, читайте в матеріалі: Ракетний удар РФ: у Києві горить багатоповерхівка, десятки постраждалих, є жертва.

Пізніше столична влада повідомила, що сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів".

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що, за попередніми даними, окупанти завдавали ударів по Харкову "Кинджалами". Постраждали понад сорок людей. Є і загиблі.

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