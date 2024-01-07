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"Не кидайте їх в окопи": офіцер жорстко висловився про проблему з мобілізацією

Ангеліна Підвисоцька
7 січня 2024, 04:35
Дмитро Андрющенко наїхав на співробітників ТЦК і Генштабу, які відправляють в окопи непідготовлених чоловіків.
Дмитро Андрющенко, ВСУ
Офіцер ЗСУ закликав не кидати в окопи непідготовлених людей / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада , ТСН.иа

Офіцер управління 12 бригади "Азов" Нацгвардії України Дмитро Андрющенко закликав співробітників ТЦК і Генштабу не кидати в окопи чоловіків без досвіду і належної підготовки. Це призводить до того, що люди намагаються всілякими шляхами уникнути мобілізації, але насправді вони можуть бути корисні в іншому місці. Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.

Він переконаний, що потрібно брати до уваги те, ким саме хоче бути боєць ЗСУ - артилеристом, піхотинцем, снайпером або мінометником.

"Якщо ви хочете, щоб наша армія професійно, а головне якісно виконувала свої бойові завдання, ви повинні людині пояснити, підготувати його, запитати, де він себе бачить, все це скомпонувати і тільки потім надати йому кваліфіковану військову професію згідно його навичкам ... Пояснюйте, що це не означає, що ви схопите людину і відразу його голого, босого закинете в окоп", — розповів Дмитро Андрющенко.

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Він вважає, що проблеми з мобілізацією виникли через недопрацювання офіцерів, адже саме вони відповідальні за роботу з особовим складом та морально-психологічне забезпечення.

"Якщо людина говорить, що не вміє підтягуватися, бігати, а ви надягнете на нього бронік, він пробіжить сто метрів і "здохне". Але може зламати будь-яку систему, заглушити дрон. Тоді, звичайно, краще взяти цю людину в штаб батальйону або підрозділ, який займається радіоелектронною боротьбою ... Не потрібно людей залякувати або кидати їх без досвіду в окоп. Розмовляйте, тренуйте, готуйте і тоді у вас буде якісний особовий склад", — розповів Дмитро Андрющенко.

Мобілізація в Україні 2024

Напередодні Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації. Згідно з документом, пропонується знизити призовний вік до 25 років, посилити "заходи" щодо ухилянтів (наприклад, заборона на видачу кредитів, отримання /продовження закордонного паспорта та паспорта громадянина України) та розширити обов'язки поліції - правоохоронці також зможуть вручати військовозобов'язаним повістки.

Раніше у "Слузі народу" підтвердили отримання запиту від військових про мобілізацію 500 тисяч осіб. Про це також говорив Зеленський, але президент вимагав більше аргументів, щоб підтримати цю ініціативу.

Залужний, своєю чергою, підкреслив, що Генштаб не давав запиту до Кабміну з приводу конкретних цифр щодо мобілізованих у 2024 році. У дані в 500 тисяч осіб входять поточні потреби, формування нових військових частин і прогнозування втрат у 2024 році.

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