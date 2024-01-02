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"РФ відповість за кожне забране життя": Зеленський відреагував на масовану атаку

Альона Вороніна
2 січня 2024, 12:43
Росія запустила по Україні вночі та вранці майже сто ракет. Внаслідок цього є загиблі та багато поранених. За відібрані життя окупанти будуть відповідати.
Владимир Зеленский, ракетный удар по Киеву
Зеленський відреагував на масовану атаку окупантів по Україні/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, КМВА

Під час масованого удару російських окупантів по Україні вночі та вранці у вівторок, 2 січня, загарбники використали майже сто ракет різних типів. Є загиблі і багато поранених.

За кожне забране життя країна-агресорка Росія відповідатиме. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"2 січня 24-го року – і знову удар російських нелюдів. Майже сто ракет різних типів. Щонайменше 70 ракет збито. З них майже 60 – у районі Києва. Жорсткі удари були й по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків. На жаль, є загиблі. Мої співчуття усім рідним та близьким. Багато постраждалих, усім надається необхідна допомога", – розповів глава Української держави.

відео дня

Він подякував рятувальникам, поліцейським та лікарям, які допомагали людям під час і після масованої атаки окупантів. Також український президент наголосив, що загарбники відповідатимуть за відібрані життя українців.

"Я дякую працівникам ДСНС України, поліцейським, лікарям, кожному і кожній, хто допомагає людям.Наші Повітряні сили, зенітники, мобільні вогневі групи – дякую вам. Дякую усім у світі, хто допомагає. "Петріоти", "Айріси", "Насамси" – кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме", – наголосив Зеленський.

Владимир Зеленский
Зеленський відреагував на масовану атаку/ скрін

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського після масованої атаки РФ по Україні:

Масований ракетний удар РФ по Україні

Внаслідок масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову поранено 92 людини, чотири – загинули. Триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби – понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Сили ППО збили 10 "Кинджалів", 62 крилаті ракети і 35 "Шахедів". За його словами, були атаковані цивільна та критична інфраструктура, промислові та військові об'єкти. Основний напрямок удару – столиця України.

  • Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024
    Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024 Фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024
    Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024 Фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024
    Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024 Фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024
    Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024 Фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024
    Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024 Фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024
    Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024 Фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024
    Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024 Фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024
    Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024 Фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024
    Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024 Фото: ДСНС, КМВА
  • Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024
    Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024 Фото: ДСНС, КМВА
  • Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024
    Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024 Фото: ДСНС, КМВА
  • Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024
    Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024 Фото: ДСНС, КМВА
  • Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024
    Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024 Фото: ДСНС, КМВА
  • Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024
    Ракетний удар по Києву та Харкову 2 січня 2024 Фото: ДСНС, КМВА

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував масований ракетний удар російських окупантів по Україні. Він наголосив, що Україні необхідна зброя для захисту міст від російських атак.

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війна в Україні ракета Володимир Зеленський вторгнення Росії ракетний удар
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