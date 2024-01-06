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Зеленський позбавив голову СБУ звання генерал-майора: що сталося

Ангеліна Підвисоцька
6 січня 2024, 22:11
Заступник Василя Малюка також втратив своє звання бригадного генерала.
Василь Малюк, Володимир Зеленський
Зеленський позбавив Малюка звання генерал-майора / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, СБУ

Президент України Володимир Зеленський позбавив голову СБУ Василя Малюка звання генерал-майора. Він зробив це своїм офіційним указом №3/2024.

Малюк отримав нове звання. Тепер він генерал-лейтенант.

"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василю Васильовичу - Голові Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу.

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Заступник Малюка також отримав нове звання. Бригадний генерал Олександр Поклад став генерал-майором.

"Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Покладу Олександру Валентиновичу - заступнику Голови Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу №4/2024.

Нагадаємо, 7 вересня 2023 року стало відомо про те, що української розвідки Кирило Буданов більше не генерал-майор. Президент України Володимир Зеленський підвищив Кирила Буданова у званні та зробив його генерал-лейтенантом.

У червні минулого року у Верховній Раді відбулася церемонія нагородження - командир зенітників Яременко отримав звання Героя України. Полковник Сергій Яременко отримав нагороду за те, що його підопічні знищили 13 "Кинджалів".

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СБУ Володимир Зеленський Василь Малюк
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