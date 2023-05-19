"Ми нікуди не підемо": у G7 анонсували військову допомогу Україні й потужно звернулися до Путіна

Країни G7 надаватимуть допомогу Україні у сфері безпеки, поки вона захищає свою територію.

https://glavred.net/world/my-nikuda-ne-uydem-v-g7-anonsirovali-voennuyu-pomoshch-ukraine-i-moshchno-obratilis-k-putinu-10471513.html Посилання скопійоване

Лідери G7 прийняли заяву щодо України / @kantei

Лідер країн G7 мають намір і далі продовжувати підтримувати Україну в економічній сфері та сфері безпеки.

"Ми наголошуємо на важливості роботи контактної групи по Україні у питанні координування військової допомоги та допомоги у сфері оборони", — йдеться у заяві, опублікованій у п'ятницю.

Зазначається, що лідери "мають намір продовжити надавати допомогу Україні у сфері безпеки, поки вона захищає свою територію".

відео дня

Також у заяві наголошується на необхідності і далі надавати економічну допомогу Україні. Лідери G7 заявили, що мають намір продовжити підтримувати зусилля України з відновлення життєво важливих об'єктів інфраструктури.

Лідери вітали боротьбу української влади з корупцією і закликають їх продовжувати працювати в цьому напрямку.

Своєю чергою прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак на полях саміту G7 в японській Хіросімі заявив, що західні союзники непохитні у своїй рішучості підтримувати Україну і надалі, про це він сказав в інтерв'ю Sky News.

"Росія повинна знати, що ми та інші країни непохитні у своїй рішучості підтримувати Україну не тільки тут і зараз, надаючи їй ресурси, необхідні для захисту, але і в довгостроковій перспективі", – зазначив британський прем'єр.

Президенту РФ Володимиру Путіну Сунак адресував "пряме" повідомлення і підкреслив: "Ми нікуди не підемо".

Раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь на саміті Великої сімки (G7) в Японії. Це буде перший візит глави держави до Азії з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ.

Спочатку про візит президента України до Хіросіми повідомило видання Bloomberg з посиланням на інформовані джерела, а пізніше підтвердив і секретар РНБО Олексій Данілов.

У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників саміту Великої двадцятки, який відбувся на Балі, закликав припинити руйнівну війну Росії. Також він озвучив список умов закінчення війни з країною-агресором РФ.

Протягом усього виступу президент України підкреслено звертався до країн G19 - виключивши з їхнього списку Росію.

Більше новин: