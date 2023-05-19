"Ми нікуди не підемо": у G7 анонсували військову допомогу Україні й потужно звернулися до Путіна

Лідер країн G7 мають намір і далі продовжувати підтримувати Україну в економічній сфері та сфері безпеки.
"Ми наголошуємо на важливості роботи контактної групи по Україні у питанні координування військової допомоги та допомоги у сфері оборони", — йдеться у заяві, опублікованій у п'ятницю.
Зазначається, що лідери "мають намір продовжити надавати допомогу Україні у сфері безпеки, поки вона захищає свою територію".
Також у заяві наголошується на необхідності і далі надавати економічну допомогу Україні. Лідери G7 заявили, що мають намір продовжити підтримувати зусилля України з відновлення життєво важливих об'єктів інфраструктури.
Лідери вітали боротьбу української влади з корупцією і закликають їх продовжувати працювати в цьому напрямку.
Своєю чергою прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак на полях саміту G7 в японській Хіросімі заявив, що західні союзники непохитні у своїй рішучості підтримувати Україну і надалі, про це він сказав в інтерв'ю Sky News.
"Росія повинна знати, що ми та інші країни непохитні у своїй рішучості підтримувати Україну не тільки тут і зараз, надаючи їй ресурси, необхідні для захисту, але і в довгостроковій перспективі", – зазначив британський прем'єр.
Президенту РФ Володимиру Путіну Сунак адресував "пряме" повідомлення і підкреслив: "Ми нікуди не підемо".
Раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь на саміті Великої сімки (G7) в Японії. Це буде перший візит глави держави до Азії з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ.
Спочатку про візит президента України до Хіросіми повідомило видання Bloomberg з посиланням на інформовані джерела, а пізніше підтвердив і секретар РНБО Олексій Данілов.
У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників саміту Великої двадцятки, який відбувся на Балі, закликав припинити руйнівну війну Росії. Також він озвучив список умов закінчення війни з країною-агресором РФ.
Протягом усього виступу президент України підкреслено звертався до країн G19 - виключивши з їхнього списку Росію.
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