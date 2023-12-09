Більшість жителів РФ за війну проти України і "хочуть перемовин" – опитування

За останні декілька місяців жителі Росії стали більше вірити в "успіхи" окупантів під час розв'язаної проти України війни, йдеться в опитуванні.

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Близько 78% росіян підтримують війну - Левада-центр / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Жителі країни-окупанта Росії здебільшого підтримують розв'язану проти України війну. Зросла і кількість тих, хто за "перемовини". Саму війну росіяни вважають "успішною".

Згідно з результатами опитування Левада-Центру, яке було проведено в листопаді, більшість респондентів (74%) підтримують війну проти України. Не підтримують 18%.

Примітно, що за останні 5 місяців зросла частка тих, хто вважає російську війну проти України успішною. Показник зріс до 66%, тоді як у червні було 55%.

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"Мирні перемовини" підтримують 57% опитаних. Це стільки ж, скільки і в жовтні 2022 року, коли війська РФ вибили з Харківської області, а Путін оголосив мобілізацію.

Продовження бойових дій підтримують 36% респондентів.

Опитування було проведено в період з 23 по 29 листопада, в ньому взяли участь 1625 осіб методом особистого інтерв'ю. Похибка - не більше 3,4%.

У Росії все більше хочуть перемовин з Україною і чекають бідності, йшлося в результатах дослідження групи Russian Field. За "діалог" виступили 48% респондентів. Водночас 39% підтримали продовження війни.

За даними опитування Центру Нова Європа, 76% українців категорично проти відмови України від територій, які захопила Росія в обмін на вступ до НАТО чи миру під час перемовин із Москвою. Близько 83% опитаних проти скорочення армії, а 71% не підтримує поступки РФ на шляху України до Євросоюзу.

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